婦「全身變黃、尿像紅茶」竟是胰臟癌　醫示警留意3大徵兆

▲醫師提醒，平時可多觀察尿液顏色。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

一名60歲女性發現自己小便顏色像紅茶，接著胃口變差、吃一點就飽，體重在一個月內驟降5公斤，但因沒有任何疼痛不適，因此未特別在意，直到家人發現她的眼白與皮膚逐漸泛黃，緊急就醫檢查，結果黃疸指數與肝功能數值均飆高至正常值的10倍以上，更檢查出胰臟癌。醫師提醒，這類由癌症引起的黃疸，往往不會痛，建議要特別留意3大徵兆。

胃腸肝膽科醫師林相宏指出，胰臟癌被稱為「沉默的殺手」，約7成患者在早期幾乎沒有明顯症狀，頂多僅有輕微消化不良或食慾下降，這也是為何多數個案確診時已偏晚期，不過當腫瘤長在胰臟頭部時，因位置緊鄰膽管，容易隨著腫瘤增大逐漸壓迫膽管，導致膽汁無法正常排出，進而產生黃疸。

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特別的是，這類由癌症引起的黃疸，往往「不會痛」，與一般膽結石或急性發炎引發的劇烈腹痛不同。林相宏解釋，主要原因在於腫瘤是緩慢生長，膽管屬於逐漸受壓狀態，體內壓力是慢慢上升，身體會逐步適應，加上沒有急性發炎反應，因此不易產生劇烈疼痛，也讓患者更容易忽略警訊。

林相宏提醒，民眾日常可特別留意以下3大黃疸徵兆，第一是「觀察排泄變化」，像是尿液顏色變深（如紅茶色）是最早出現的警訊之一，同時大便顏色可能變淡、甚至呈灰白色，這是因為膽汁無法進入腸道，反而經由尿液排出所致。

第二是「檢查眼白顏色」可將下眼皮輕輕往下拉，在自然光下觀察眼白顏色，正常應為白色，若出現淡黃色，可能是早期黃疸表現，且通常比皮膚變黃更早出現。第三是「留意皮膚變化」，當全身皮膚明顯泛黃時，通常代表黃疸已較嚴重，尤其膚色較深者更不易察覺，往往延誤就醫時機。

林相宏強調，臨床上不少患者都是等到皮膚明顯變黃才就醫，往往已屬較晚期，因此若出現尿色異常變深、食慾不振、體重不明原因下降等情況，即使沒有疼痛，也應儘早檢查，避免錯過治療時機。