醫設計桌遊談生死　研究揭台人臨終3大罣礙：續命非重點

▲研究發現台人臨終前最在意「走得有尊嚴」。（圖／CFP）

記者邱俊吉／台北報導

又是清明時節，而時代雖進步，許多人至今仍畏談生死。為此，醫界研發桌遊，引導民眾探討臨終議題，結果發現， 長輩在生命末期最在意的並非續命，而是「走得有尊嚴」，其次是掛念家人與身體舒適感；醫師說，這反映出長者臨終前的懸念多已非醫療，家屬悲傷之餘，更應體會患者對於「尊嚴」的需求。

這項研究由台北市立聯合醫院陽明院區家庭醫學科主任李俊秀與團隊進行，他表示，礙於禁忌，若直接詢問長輩對死亡的想法，多數可能迴避或模糊回答，故團隊設計具文化敏感度的桌遊《桃樹》，透過卡片選擇、排序及權重分配，讓長者從各選項中挑出最重視項目再討論，結果發現，參與人不僅感覺壓力較小，也更能表達看法。

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李俊秀指出，分析遊戲結果，可發現「尊嚴」是最優先考量，這代表長輩多希望在生命最後階段，仍可維持基本樣貌，不想接受過度醫療的折騰；其次是「保護家人情感」，不忍心家人看到自己受苦，還擔心若接受安寧照護會讓家人傷心；第三則是「身體舒適」，希望能降低末期的疼痛、呼吸困難等不適。

至於「在家中離世」，李俊秀則說，這是常見的期待，但研究發現許多長者希望在醫院接受安寧照護到最後，主因是怕麻煩家人，認為醫院環境較能減輕家人的照顧負擔，也能讓後事安排更有效率。

此外，研究發現部分長輩對安寧療護仍存誤解，因不熟悉服務而感到害怕，也有人深信醫療奇蹟，願意奮戰到底，不過，這些原本對安寧「保持距離」的長者，多在遊戲、團體討論中重新思考自己的選擇。

李俊秀也說，研究還意外發現，許多長輩認為「宗教信仰」並非善終唯一解方，而是認為要順應自然，平常擁有善心並多做好事，才是善終關鍵。

李俊秀強調，善終沒有標準答案，重點在於當事人能否在仍具判斷能力時，清楚表達自身價值，若可將這類對話提前至健康階段，不僅有助減少臨終醫療衝突，也能讓個人意願在家庭決策中獲得更多尊重。