男躺草地「回味當兵」遭蟲咬高燒不退　醫示警恙蟲病花東離島好發

▲恙蟲病的病媒為恙蟎，資料照。（圖／疾病管制署提供）

記者洪巧藍／台北報導

一名年輕男子赴離島旅遊，為了「回味當兵時光」，穿著短袖短褲躺在草地上休息，未料返台後高燒不退，就醫才發現感染恙蟲病。清明連假，民眾掃墓旅遊前往草叢地區機會增加，醫師提醒，恙蟲病好發於花東與離島地區，若前往野外山區務必做好相關防護，返家後若出現不適，就醫時務必要說明相關旅遊活動史，以利診斷。

今天是清明節，這段期間不少人前往山區掃墓或者趁連假期間出遊。疾病管制署指出，我國全年皆有恙蟲病病例，歷年資料顯示通報數自4至5月開始上升，6至7月達高峰。

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曾任疾管署防疫醫師的土城長庚醫院感染醫學科主治醫師蘇家彬受訪表示，恙蟲病是由帶有立克次體的恙蟎叮咬而傳染，恙蟎會停留於草叢中，伺機攀附到經過的人類或動物身上。

蘇家彬說明，台灣恙蟲病高發地區包含花東、離島。如前述男性個案就是曾在金門服役，旅遊時重返舊地，穿著短袖短褲直接躺在草地上，回到台灣就高燒不退，很明顯是因為草叢中恙蟲跳上來叮咬造成。

另也有一名個案，到蘭嶼旅遊後返回台灣出現發燒不適症狀，還一度被誤判為盲腸炎動手術，術後仍持續發燒，後經感染科醫師詢問旅遊史，進一步才在患者腋下發現典型遭叮咬的「焦痂」確診，後經抗生素治療後順利退燒。

▲疾管署恙蟲病統計監測縣市分佈。（圖／翻攝自疾管署網站）

疾管署資料顯示，恙蟲病的潛伏期約9至12天，患者會出現持續性高燒、頭痛、淋巴結腫大等症狀，約發燒一周後皮膚出現紅色斑狀丘疹，恙蟲叮咬處通常會出現焦痂，是此疾病的重要特徵。

蘇家彬表示，恙蟲病初期症狀與感冒相似，如果是恙蟲病好發地區的醫師會比較警覺，但臨床上往往是因為去離島、花東等地，返回原縣市之後出現不適就醫，因為醫生比較少接觸該疾病，若沒有說明旅遊史，疾病很容易被忽略。

至於相關預防，疾管署指出，民眾前往掃墓祭祖或從事踏青等戶外活動時，如有接觸到草叢環境，務必做好個人防護措施，包括穿著淺色長袖衣褲、手套、長筒襪及長靴等保護性衣物，將褲管紮入襪內。

也應該依照標籤指示說明於衣物及皮膚裸露部位使用政府機關核可含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR3535）成分的防蚊藥劑。此外，離開草叢後請盡快沐浴及換洗全部衣物，避免恙蟎附著叮咬。

根據疾管署監測資料顯示，今年國內已經累計28例恙蟲病確定病例，感染縣市分佈以花蓮縣、台東縣各有6例最多，接著是台中市4例；今年累計病例數高於2025年同期。