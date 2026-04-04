女濫用EVE終身洗腎引恐慌　藥師揭止痛藥「正確使用3原則」

▲EVE止痛藥安全性引發討論，資料照。（圖／記者許宥孺攝）

記者洪巧藍／台北報導

日前傳出一名30歲女子因長期濫用「日本神藥」EVE止痛藥，導致腎功能受損得終身洗腎引發恐慌，有經常使用EVE止經痛的網友就說，被媽媽勸不要再吃這款止痛藥。藥師指出，EVE主要成分為布洛芬，在正常劑量使用安全性高，提醒民眾依循「低劑量、短天數、喝足水」三大原則使用，可以保護腎臟、減少副作用，安全止痛。

藥師公會發言人黃彥儒受訪表示，EVE主要成分為布洛芬（Ibuprofen)，屬於非類固醇消炎止痛藥 (NSAIDs)；有部分系列還添加乙醯氨酚（Acetaminophen）、咖啡因及鎮靜劑（丙烯異丙乙醯脲, AIAU），並有的產品添加氧化鎂來護胃。這些成分組合可增強止痛效果，但也帶來一些使用注意事項。

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黃彥儒分析，布洛芬成分止痛藥在台灣也相當常見，低劑量200毫克、400毫克屬於指示用藥，高劑量600毫克則屬於處方用藥；至於日本EVE的單次建議用量，布洛芬的含量約在150毫克至200毫克，換算相當於台灣的指示用藥，所以只要正常使用、安全劑量之下，它是安全性很高的藥物。

許多民眾擔心對EVE對腎臟的傷害，黃彥儒坦言，布洛芬成分會影響腎臟血流，如果本身腎功能不佳，或者是年長者藥物代謝變慢，或者本身正在使用高血壓、利尿劑等藥物，同時併用會加重腎臟負擔，確實有會造成急性腎損傷風險。但對於一般民眾，布洛芬半衰期約2個小時，換算服用後約10小時就完全排出體外，不用太過擔心造成腎臟負擔。

至於其他需注意事項，黃彥儒指出，若使用含咖啡因或鎮靜劑的止痛藥，長期或頻繁使用可能導致耐受性與反彈性頭痛；過量或長期服用 NSAID 可能增加胃腸不適、血壓升高或心腎負擔。

▲正確使用消炎止痛藥三原則。（圖／黃彥儒藥師提供）

黃彥儒強調，使用布洛芬止痛藥物應該注意三大原則，分別是「低劑量、短天數、喝足水」，急性疼痛建議連續使用不超過 3–5 天，超過請諮詢藥師或醫師。最好是飯後配水服用，一來減少對胃的刺激，另一方面足量的水可以避免藥物吞服時卡在食道或者胃部。

另一種民眾常用止痛藥則是乙醯胺酚成分，和布洛芬要如何選擇？黃彥儒說，乙醯胺酚主要是退燒止痛，布洛芬則有多了消炎效果，所以像是一般經痛、頭痛、關節疼痛等這類有發炎狀況，使用布洛芬會相對有效。乙醯胺酚的優點則在於相對比較不會過敏、較不傷腎，但是可能要注意對肝臟的影響，所以如果肝功能不好，一般也會建議選擇布洛芬。

很多民眾可能會去日本帶EVE回來台灣使用。黃彥儒也特別提醒，日本EVE在台灣無藥證，如果出現嚴重副作用，會無法申請台灣的藥害救濟補償；同樣的成分在台灣很多藥廠有出，在藥師指導下正常服用若出現副作用可申請藥害救濟補償，建議盡量在國內購買有藥證的產品。