兒童3C用愈多人愈胖　專家：母子互動可降風險、父親要加油

▲最新研究證實幼童太常使用手機等3C產品容易發胖。（圖／CFP）

記者邱俊吉／台北報導

今天是兒童節，家長都希望孩子發育好，但平常若習慣給小孩用3C產品，心願恐成空。最新研究顯示，幼兒3C用愈多，人愈容易胖，且變胖後會用更兇，形成惡性循環，但母子多互動可改善此現象，而父子互動的影響雖有限，不過專家說，只要父親不當「木頭人」，加強親子交流，相信小孩更不會依賴3C。

此研究由台北醫學大學公共衛生學院院長陳怡樺教授與團隊進行，共納入590名兒童，約50.7%為男童，38.2%的母親年齡在35歲以上，57.5%母子互動屬較低程度；研究追蹤孩子3、4、5歲的變化，3階段平均年齡為3.6、4.5及5.4歲，其每日3C裝置使用時間各約0.57、0.55與0.52小時。

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陳怡樺表示，過去多認為3C使用與體重上升有關，但本研究除印證這點，還發現體重本身也可能反過來影響孩子的使用行為，也就是3歲時3C用得多，4歲時身體質量指數（BMI）多較高，而4歲時BMI若較高，5歲會更常使用3C，形成連鎖效應，這現象在母子互動較低的家庭尤為明顯。

對此現象，陳怡樺說，團隊認為這可能同時涉及生理、行為因素，包括睡前暴露螢幕藍光，將影響褪黑激素分泌，導致睡眠品質下降，而睡眠不足又與肥胖風險相關；此外，長時間使用裝置屬於久坐行為，不僅活動量下降，還可能邊看邊吃，更容易囤積脂肪。

不過研究也發現，在母子互動較高的家庭中，此惡性循環的影響會下降。陳怡樺指出，團隊認為高品質互動包括投入對話、遊戲、共讀等，不僅有助建立較規律的3C使用時間，也較能提供替代性的活動刺激，才得以打斷3C和BMI之間的負向連結。

▲高品質的母子互動，可打破孩子體重與3C使用之間的負向循環，父子之間則看不到類似效果。（AI協作圖／記者邱俊吉製作，經編輯審核）

有趣的是，此研究的分析主要看到「母子互動」具有明顯影響，但「父子互動」並未呈現等同效果。陳怡樺說明，這可能與台灣父親常處於「在場但互動少」的狀態，例如較少主動回應孩子，故難以對孩子的行為、使用習慣發揮調節作用。相關研究成果已發表於國際知名醫學期刊《International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity》。

陳怡樺強調，從研究結果可見，要打斷體重與3C使用行為的惡性循環，單純限制孩子使用3C的時間並不夠，關鍵是提升母子互動的品質，而父親若能增加參與度，多投入遊玩與引導活動，相信整體家庭支持系統應該會更強，對孩子健康發展帶來更多助力。