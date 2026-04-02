可以降血壓？肉桂被瘋傳神效　醫揭真實作用機制

▲醫師分享，適量攝取肉桂確實有降血壓與膽固醇的效用，但仍無法取代正規醫療。（示意圖／取自Pexels）

圖文／鏡週刊

網路近來流傳肉桂能降血壓、改善代謝。對此，西園醫院婦產科醫師邱筱宸表示，肉桂有益健康，但仍屬輔助角色，無法取代正規醫療。她引用近年統合分析研究指出，適量攝取肉桂，對收縮壓與舒張壓皆有下降趨勢，甚至有助於降低總膽固醇，平均約可減少12mg/dL。

肉桂能降血壓？效果從哪來？

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邱筱宸說明，肉桂富含多酚與多種活性成分，就像替血管進行除鏽與保養。其機制包括抗氧化與抗發炎，能減少血管損傷與慢性發炎反應；同時也有助保護血管內皮，使血管更容易自然舒張。此外，肉桂還可能改善胰島素阻抗，間接讓血壓與血糖控制更穩定。

她指出，這些作用加總下，確實對代謝症候群相關指標帶來正面影響，但效果有限，仍須搭配原有治療與生活習慣調整。

吃多少才有效？可以取代藥物嗎？

邱筱宸提醒，肉桂並非藥物，過量反而可能帶來風險。她建議，一天約攝取1.5克中低劑量即可，大約是撒在咖啡或食物上的少量，便能發揮輔助效果。

同時，她特別點出需謹慎補充的族群，包括慢性肝病患者、正在服用慢性病藥物者，以及懷孕或哺乳中的女性。原因在於，一般常見的中國肉桂含有較高香豆素，長期大量攝取可能增加肝毒性風險；此外，肉桂中的成分也可能與血壓藥、血糖藥或抗凝血藥產生交互作用，影響療效或安全性。至於孕婦，則因可能刺激子宮收縮，不建議自行補充高劑量。

在日常使用上，她建議優先選擇香豆素含量較低的錫蘭肉桂，做為日常飲食中的天然香料，而非治療手段。同時，若本身已有高血壓或代謝問題，仍應規律量測血壓與血糖，並依醫囑用藥。

邱筱宸強調，想要穩定血壓與代謝，關鍵仍在於飲食控制、減少糖鹽攝取、維持體重與規律運動，肉桂只能作為加分選項，而非解方。



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