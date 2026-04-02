首例本土H7流感來源待查　羅一鈞4點分析風險：暫無擴大可能

記者洪巧藍／台北報導

國內確認首例人類感染H7亞型新型A型流感病例，為70多歲男性鴨農。疾管署長羅一鈞今（2）日說明疫情風險分析，因為個案疾病嚴重度未增加，病毒對禽鳥屬於低病原，家人及禽場檢驗均屬陰性且個案發病後無其他人出現症狀，研判為偶發事件、風險可控，疫情暫無擴大可能。

疾管署防疫醫師林詠青表示，個案本身有糖尿病、高血壓、心臟病及肝臟疾病等慢性病史，從事禽類養殖業，3月下旬出現流鼻水、咳嗽、全身痠痛症狀，2天後因出現發燒，至急診就醫，收住一般病房治療，胸部X光顯示肺炎，常見肺炎致病原檢驗皆為陰性。

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▲國內出現首例本土H7流感「禽傳人」個案，疾管署長羅一鈞說明。（圖／記者洪巧藍攝）

林詠青指出，臨床醫師依其臨床症狀、檢驗結果及職業接觸史，通報新型A型流感及其他非典型感染之法定傳染病，並使用抗病毒藥劑，經疾管署進一步檢驗及基因定序，確認為H7亞型之新型A型流感，個案經治療後症狀逐漸改善，目前住院10餘天，仍於隔離病房治療中。

▲國內首例本土H7新型A型流感病例風險評估。（圖／疾管署提供）

疾管署副署長曾淑慧表示，衛生單位已由防疫醫師會同衛生局至個案住家、禽場及醫院進行疫調及相關防疫等現場流行病學調查工作，目前掌握相關接觸者共33人進行健康監測追蹤管理（27名醫院接觸者、6名家人），需監測至4月6日。

曾淑慧指出，經風險評估安排3人預防性投藥，其中針對6位家人採檢送驗，檢驗結果皆為陰性；農政單位於第一時間對養殖場進行移動管制，經動物採檢檢驗結果為禽流感病毒陰性。

羅一鈞說明，目前接觸者皆為陰性，沒有出現人傳人跡象，個案使用抗病毒藥物後已經退燒、肺炎好轉，整體治療反應不錯，評估為偶發事件，感染源仍在追查中，有可能是禽鳥，也有可能是環境的來源，農方針對鄰近禽場擴大採檢和與野鳥協會合作採檢周遭野鳥排遺，會進一步調查；不過目前來講是風險可控，暫時沒有擴大之虞。

根據監測資料顯示，國內新型A型流感自2014年列為第五類法定傳染病後，共累計5例零星個案，除本案，其餘為2017年（H7N9，中國境外移入）、2021年（H1N2v）、2022年（H1N2v）、2023年（H1N2v）各通報1例，2013年-2014年另有確診4例中國境外移入H7N9個案，接觸者均未感染。

疾管署提醒，為降低新型A型流感感染風險，禽畜養殖相關工作人員在作業過程中應落實自我防護，於工作結束後落實清消。若出現急性呼吸道感染或結膜炎症狀，應儘速就醫並主動告知醫療人員其職業與動物接觸史，以利早期診斷。

▲疾管署提醒禽畜業者防護新型A型流感。（圖／疾管署提供）