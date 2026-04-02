嬰兒抱錯姿勢恐害髖關節脫臼　醫： 「M字腿」抱法可降風險

▲新生兒髖關節超音波篩檢能在無輻射情況下，檢視關節發育情形、包覆角度及穩定度。（圖／台北慈院提供）

記者邱俊吉／台北報導

新生兒髖關節問題常在外觀正常下被忽略，但若長期以雙腳併攏打直的方式揹抱，可能增加脫臼風險；醫師說，抱嬰時應讓雙腿自然外展、呈「M字腿」姿勢，有助維持關節穩定，若髖關節異常，及早發現並介入，多數可在黃金期內矯正。

新生兒巧巧出生後體重與生命徵象皆正常，但日前回診接種疫苗時，醫師在檢查過程中發現髖關節發出異響且有鬆動感，進一步安排超音波檢查，確認是右側髖關節穩定度不足導致脫臼。

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收治個案的台北慈濟醫院兒科部新生兒科主任趙露露說，當時團隊立即介入以吊帶矯正，並指導家長維持正確抱姿，數月後順利復位，目前發展已與同齡無異。

趙露露表示，嬰幼兒髖關節尚未定型，若先天穩定度不足，加上不當抱姿，例如將雙腿拉直或包裹過緊，都可能影響發育，甚至造成脫臼；一般來說，6個月內為矯正關鍵期，多數僅需吊帶即可改善，若延至9個月後才處理，則往往需手術復位，治療負擔大幅增加。

針對小兒發展性髖關節不良，趙露露說，早期多無明顯症狀，且嬰幼兒難以表達不適，故家長不易察覺，一旦延誤治療，未來恐出現跛行、長短腳，甚至影響骨盆及脊椎排列，導致成年後退化及人工關節置換風險增加，因此透過篩檢及早發現相當重要。

趙露露指出，目前評估以理學檢查為主，但部分細微異常不易察覺，為此，台北慈濟醫院導入髖關節超音波篩檢，在無輻射情形下，可清楚評估關節發育及穩定度，提升早期診斷率，一旦確診，將由多科團隊介入治療、追蹤。

對於日常照護，趙露露強調，抱姿是關鍵，嬰兒原本呈雙腿外展、屈曲姿勢，家長揹抱時，應讓雙腿自然張開，膝蓋略高於臀部，雙腳不宜併攏或下垂，所以選擇揹具要注意是否可有效支撐大腿至膝窩。

趙露露也說，目前台北慈院正規劃新生兒髖關節超音波篩檢專案，鼓勵家長於預防接種時主動諮詢，把握黃金期完成評估，才能避免未來有負面影響。