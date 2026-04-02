台首例本土H7流感通報世衛　「N抗原」分型還需靠痰液定序

▲國內出現首例本土H7流感「禽傳人」個案，疾管署長羅一鈞說明。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

彰化70多歲男性鴨農確診H7亞型新型A型流感，是國內首例本土個案。疾管署長羅一鈞今（2）日表示，將依據國際衛生條例(IHR)於今日透過IHR聯繫窗口通報世界衛生組織。該起H7個案經序列比對相近人類病例僅1例，為2018年中國江蘇通報H7N4，至於實際N抗原分型還有待後續透過個案痰液檢體去定序，結果將於下週說明。

疾管署防疫醫師林詠青說明，個案有慢性病史，從事禽類養殖業，3月下旬出現流鼻水、咳嗽、全身痠痛症狀，2天後因出現發燒，至急診就醫，胸部X光顯示肺炎，常見肺炎致病原檢驗皆為陰性，臨床醫師依其臨床症狀、檢驗結果及職業接觸史，通報新型A型流感及其他非典型感染之法定傳染病，最後確認為H7亞型之新型A型流感，個案經治療後症狀逐漸改善，目前住院10餘天，仍於隔離病房治療中。

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▲國內首例H7新型A型流感病例病毒分析。（圖／疾管署提供）

羅一鈞說明，H7流感大致可以分三大群，一為北美譜系，另有兩類歐亞譜系。歐亞譜系其中一種是比較嚴重的H7N9，在2013年至2019年中國大陸有好幾波流行，陸續導致國內出現5例境外移入病例，有重症與死亡，嚴重度相對高，致死率約40%。至於這次驗出的本土H7個案則是歐亞譜系另外一群，目前該病毒主要發現在野鳥水禽，比對過往相近人類病例僅1例，為2018年中國江蘇通報H7N4。

羅一鈞表示，該名H7N4個案為68歲女性，具冠心病及高血壓病史，2017年12月25日出現咳嗽、無力、肌肉酸痛等症狀，2018年1月1日因肺炎入院治療，於1月22日治癒出院；個案發病前曾有活禽接觸史，其密切接觸者在觀察期間無出現疑似症狀，該病毒仍屬禽源性，且未對現有抗病毒藥物出現抗藥性。

羅一鈞分析，相近同源H7目前就這兩例，目前觀察沒有造成更嚴重重症或者是死亡。至於台灣這名個案後面的N抗原是哪種分型？羅一鈞說，因為個案病毒量少，可能無法檢驗出來，但是有收到新的訊息，個案在3月27日的痰液檢體有檢出陽性，病毒量較高、Ct值33，疾管署將針對這個檢體進行定序，確認是哪一個分型，暫定清明連假後、下週說明。

▲國內首例本土H7新型A型流感病例風險評估。（圖／疾管署提供）

疾管署副署長曾淑慧表示，衛生單位已由防疫醫師會同衛生局至個案住家、禽場及醫院進行疫調及相關防疫等現場流行病學調查工作，目前掌握相關接觸者共33人進行健康監測追蹤管理（27名醫院接觸者、6名家人），需監測至4月6日。

曾淑慧指出，經風險評估安排3人預防性投藥，其中針對6位家人採檢送驗，檢驗結果皆為陰性；農政單位於第一時間對養殖場進行移動管制，經動物採檢檢驗結果為禽流感病毒陰性。

羅一鈞說明，目前接觸者皆為陰性，沒有出現人傳人跡象，個案使用抗病毒藥物後已經退燒、肺炎好轉，整體治療反應不錯，評估為偶發事件，感染源仍在追查中，有可能是禽鳥，也有可能是環境的來源，農方針對鄰近禽場擴大採檢和與野鳥協會合作採檢周遭野鳥排遺，會進一步調查；不過目前來講是風險可控，暫時沒有擴大之虞。

根據監測資料顯示，國內新型A型流感自2014年列為第五類法定傳染病後，共累計5例零星個案，除本案，其餘為2017年（H7N9，中國境外移入）、2021年（H1N2v）、2022年（H1N2v）、2023年（H1N2v）各通報1例，2013年-2014年另有確診4例中國境外移入H7N9個案，接觸者均未感染。

▲疾管署提醒禽畜業者防護新型A型流感。（圖／疾管署提供）