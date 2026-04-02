川普擬加重藥品關稅　食藥署：啟動「醫療科技評估」檢視漲價藥

▲面對藥品關稅衝擊，食藥署署長姜至剛今說明因應措施。（圖／記者趙于婷攝）

記者邱俊吉／台北報導

外媒指出，川普政府擬對未達成「美國低價保證協議」的藥廠課徵100%關稅，衝擊全球藥價及供應鏈。食藥署今表示，若部分原廠藥的藥價因此調漲，將與健保署透過醫療科技評估（HTA）權衡財務衝擊及民眾需求，以作為健保給付是否調整的參考依據。

針對川普關稅政策可能帶來的影響，食品藥物管理署署長姜至剛說，台灣每年對美藥品出口約3.23億美元，若關稅上路，勢必牽動出口結構與產業成本，政府將透過經濟部與相關單位，協助業者掌握衝擊並調整，同時維持和產業的溝通管道，確保供應鏈穩定。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在進口藥品方面，姜至剛表示，若原廠藥因關稅導致價格上升，後續將與健保體系合作，透過HTA重新檢視其臨床效益及經濟衝擊，作為給付決策的重要依據；他也說，在此情境下，國內學名藥及製劑廠可能取得競爭優勢，未來政策將朝向強化在地製造能力發展。

近期國際原物料波動，尤其石化相關材料供應吃緊。對此，姜至剛說，目前第一線醫療院所尚未通報藥品或醫材短缺，但食藥署已完成初步盤點，並建立從藥廠、醫材商到包材供應商的資訊連結，同時也已將供應鏈資料轉交經濟部產業發展署，協助媒合資源。

針對價格，姜至剛坦言，部分包材成本確實上升，例如藥袋單價增加約0.8元，但在整體藥品成本中占比有限，且政府去年因應國際情勢變動，已挹注約200億元健保安全準備金，未來將可透過跨部會協調，協助產業因應價格波動。

對於基層藥局反映包材供應吃緊，姜至剛稱，已介入了解，並由藥品組協助提出調整及替代方案，不過目前尚無全面性缺貨情形，將持續監測市場變化，必要時採取進一步措施。