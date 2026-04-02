韓「炸馬桶神器」爆紅！苦主哀號：狂拉超臭黑水　醫揭驚人成分

▲韓國一款「炸馬桶神器」爆紅！有人試了無感，但也有人喝完狂拉「超臭沼澤水」。（示意圖／網友提供）

記者李佳蓉／採訪報導

近期Threads平台上掀起一股韓國乳酸飲旋風，不少網友稱它為「炸馬桶神器」，甚至在超商就能輕鬆入手，引發大批民眾躍躍欲試。然而，不少苦主喝完後卻紛紛哀嚎：「拉到快死掉」、「拉出來的都水，超黑超臭像沼澤水」；對此，多科別醫師同步示警，該飲品內含高劑量「山梨醇」，本質上其實是滲透性瀉藥，喝多恐引發脹氣，甚至嚴重腹瀉。

一名保健食品原料商網友發文告誡，這款爆紅乳酸飲一瓶含有超過34克的「山梨醇」，遠超過一般人約10克的腸胃耐受度。原理在於糖醇進入大腸後吸收極差，會升高腸道滲透壓，使腸道細胞內的水分大量被析出，導致糞便變稀形成腹瀉，她直言：「沒必要花錢買高劑量瀉藥，腸躁症患者可能5克就讓你站不起來。」

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大腸直腸外科醫師何建霖親自回覆PO文，坦言「我不會推薦喝！」他解釋，該飲品的主要效果來自「山梨醇」，這是一種常見的天然代糖，因在腸道吸收不良，會在大腸產生滲透作用、保留水分，醫學上也被當作「滲透性瀉藥」或「軟便藥」，但也容易被細菌發酵產生脹氣副作用。

何建霖指出，成人治療便秘的每日劑量約為0～38克，而這款韓國飲品一瓶就含34.6克，「劑量其實算非常大」，對幼童來說極易過量。他強調，改善便秘仍應以多吃蔬果、補充水分為主，成人依個人耐受性偶爾飲用尚可，但絕對不建議孩童使用。

胃腸肝膽科醫師張靖接受《ETtoday健康雲》採訪時也分析，「山梨醇」屬於「高腹敏（High-FODMAP）」食物，攝取過多會導致腹脹、放屁頻繁，甚至引發嚴重的腹部絞痛。

張靖進一步補充，山梨醇在醫療上常被製成滲透性瀉藥，主要用途是「治療便秘」，因此一般民眾其實不太需要額外補充。他提醒，若是腸道較敏感、患有腸躁症的人不建議使用，否則嚴重時恐導致反覆腹痛、脹氣，甚至會出現「一直跑廁所」拉不停的慘況。他提醒，健康成年人每日的耐受極限約在20克上下，但若有腸躁症困擾，建議攝取量應嚴格控制在10克以內。