9個月嬰誤食花生「噎到臉發紫」　醫揭黃金4分鐘搶命：先拍背

▲邱俊哲醫師示範一歲以下嬰兒「拍背壓胸法」。（圖／土城醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

9個月大的小笠看到什麼都想往嘴裡放，某天爸媽在客廳吃花生看電視，沒注意到花生掉到地上，他馬上爬過去撿起吞入口中，當爸媽發現時寶寶已經臉色發紫、全身僵硬、表情痛苦卻發不出聲音，是「氣道梗塞」。醫師指出，1歲以下嬰兒不可以施行哈姆立克法，應採「拍背壓胸法」，把握「黃金4分鐘」即時處置，是搶救幼童生命的關鍵。

土城長庚醫院兒童胸腔科主治醫師邱俊哲指出，呼吸道異物梗塞好發於3歲以下幼童，其中以1～2歲風險最高，更是1至3歲幼童主要的意外死亡原因之一。據美國統計，每年每10萬名4歲以下嬰幼兒中，就有1人死於氣道異物梗塞；即使未致死，長時間缺氧也可能造成不可逆的腦部傷害，導致終生失能。

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邱俊哲說明，一旦氣道完全阻塞，腦部神經元約在4分鐘內就可能出現不可逆損傷，超過6分鐘，死亡或重度後遺症風險將大幅增加，必須把握「黃金4分鐘」即時處置。

臨床上最常見的梗塞原因以食物為主，尤其是體積小、質地堅硬或具黏性的食物風險最高，包括花生、瓜子、各類堅果、果凍、糖果、葡萄、湯圓及年糕等；非食物類則常見硬幣、鈕扣、小積木或玩具零件等。

邱俊哲指出，當幼童出現無法哭出聲、劇烈咳嗽、呼吸困難、嘴唇發紫，甚至意識改變時，都可能是氣道梗塞警訊，若仍可發出聲音，代表氣道尚未完全阻塞，應鼓勵持續咳嗽並密切觀察，切勿將手或器具伸入口中挖取，以免將異物推入更深處。

一旦完全無法發聲但仍有意識，應立即依年齡採取正確急救方式。邱俊哲說明，1歲以下嬰兒不可施行哈姆立克法，應採「拍背壓胸法」，先讓嬰兒俯臥於施救者前臂，頭部低於身體，以手掌根部在兩側肩胛骨間拍擊背部5下；若異物未排出，再翻正以兩指於胸骨下半段按壓5下，反覆交替進行，直到異物排出。

至於1歲以上幼童與成人，則可施行「哈姆立克法（腹部壓迫法）」，由施救者站於身後，雙手環抱上腹部，快速向內向上推擠，利用瞬間氣流將異物排出。邱俊哲也強調，若患者已失去意識，應立即撥打119並施行心肺復甦術（CPR），單人施作為胸部按壓30下搭配2次人工呼吸；雙人施作則為按壓15下搭配2次人工呼吸。每次按壓前可短暫檢視口腔，僅在清楚看見異物時才可取出，切勿盲目挖取。

邱俊哲建議，5歲以下幼童避免食用整顆堅果、果凍、硬糖及高黏性食物，食物應切小並煮軟，同時養成「坐著專心吃、不邊玩邊吃」的習慣；居家環境也應避免散落細小物品，玩具需符合年齡標示，防止誤食或吸入風險。