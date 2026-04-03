含糖手搖養大息肉！醫曝「3大最強清腸員」：別讓腸壁一直泡毒

▲含糖手搖飲是養大息肉的「肥料」。（示意圖／記者許力方攝）

記者李佳蓉／綜合報導

「你每天吃進去的東西，決定了腸道是清澈見底，還是淤塞發臭甚至長出怪東西！」胃腸肝膽科醫師吳宗勤形容自己是天天在「下水道探險」的人，他示警，若飲食不慎，長期偏好培根、香腸等加工肉品，或是習慣靠甜食、含糖手搖飲犒賞自己，這些食物就如同給息肉發放「生長津貼」，會讓腸道淪為恐怖的化學廢料區，甚至成為癌變的溫床。

吳宗勤醫師在粉專指出，很多人常問「到底吃了什麼才會長息肉？」他列舉出幾種生化武器級的恐怖飲食習慣。首先是「火燒連環船」，指的就是培根、香腸、火腿等高溫加工肉品，這些已被列為一級致癌物；其次是「長期不收垃圾」，若餐餐精緻澱粉、肉類卻不碰蔬菜，糞便會變得硬、少、慢，就像垃圾車罷工，「致癌物在腸道停留愈長，腸壁被毒素浸泡到懷疑人生，不生病也難。」

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「大腸息肉就像花園裡的雜草。」吳宗勤解釋，雖然體質由基因決定，但飲食決定了你是否在幫雜草施肥。高飽和脂肪（紅肉、奶油）與高升糖指數（甜食、手搖飲）的飲食，會引發胰島素阻抗，就像給息肉發生長津貼，告訴它們趕快長大，尤其是代謝症候群、肚子大的族群，腸道環境通常更為肥沃，息肉長得特別快。

此外，酗酒與抽菸更是幫雜草澆汽油！酒精代謝後的乙醛是強烈致癌物，抽菸則會將毒素透過血液送到全身，兩者對於脆弱的腸道黏膜而言，如同澆汽油般讓小小息肉迅速黑化、惡化。

吳宗勤分享自己「保腸花園」的維護計畫：

✓最強保潔員（膳食纖維）：非水溶性纖維（穀類、葉菜）如同「大掃帚」能把毒素掃出去；水溶性纖維（燕麥、木耳、水果）則像「海綿」能吸附多餘膽酸與毒素。

✓定時灌溉（充足水分）：若吃纖維卻不喝水，掃帚會變「水泥」造成嚴重便秘，每天2000c.c.的水是基本消費。

最後，吳宗勤提醒，飲食是預防，檢查則是保險。雖然飲食可以降低風險，但不能完全消滅風險，只要年過45歲或有家族史，大腸鏡檢查不可或缺。若畏懼大腸鏡，2年1次的公費糞便篩檢是最簡單的選擇，保養做得好，檢修時問題自然少。