第1天就有感！她戒吃「4種國民早餐」狠甩14kg：減肥不必靠挨餓

▲張小姐靠著戒吃高澱粉、高熱量的國民早餐，成功剷肉。（圖／早安健康提供）

文／早安健康編輯部

明明衣櫃裡有喜歡的衣服，穿上身卻總和想像不一樣：腰線不見了、看起來圓潤臃腫、比實際年齡還顯老。看著鏡中身材走樣的自己，讓身形嬌小的張小姐備受打擊，萌生強烈的減重念頭。

44歲的張小姐，身高只有150公分，體重最重時53公斤，她坦言個子小，體重只要多一點，變化就會特別明顯。再加上過去做服務業，下班後吃宵夜幾乎成了習慣。

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其他減肥法，復胖更驚人

她不是沒有努力過。她曾做過低週波減重，也吃過直銷高蛋白產品，剛開始雖然看得到一點效果，但只要恢復飲食，體重很快又反彈回來，甚至加倍奉還。

看到朋友瘦得很成功，知道是在蕭捷健醫師那裡減重，看診才發現雖然不太喝手搖飲，但早餐常吃麵線、小籠包、蛋餅、蘿蔔糕，平時愛吃炸物、麵食，看似只是一般人的日常飲食，卻因為長期高澱粉、高熱量，加上作息不規律，讓體重不知不覺一路往上升。

建立新的飲食模式

這次減重看起來只是一些小改變，沒想到第一天就感受到，以前早餐吃完後總是昏昏沉沉，現在整個人清爽許多，工作有活力。第一週就瘦了快2公斤，原來減重不一定非得靠挨餓。

以前一個便當吃得乾乾淨淨，現在大約半個就夠；買自助餐不要飯，改成多放蔬菜，搭配地瓜、馬鈴薯和一份肉類。現在她會利用時間散步、慢跑，或在家跟著影片簡單跳舞，這樣的運動不需要太高門檻，也比較容易持續，更適合忙碌的生活節奏。

找回輕盈 更有自信

大約3個月後，張小姐從53公斤瘦到39、40公斤，目前則穩定維持在42公斤。整個人變輕了，爬樓梯不再那麼喘，精神和體力也更好。

但真正讓她開心的，是那種重新喜歡上自己的感覺。以前的她不愛照鏡子、不喜歡拍照，總覺得怎麼看都不順眼；現在不僅更有自信，也終於找回了對生活的自在感。

本文經授權轉自早安健康，原文引自：蘿蔔糕竟是地雷？她戒掉四款國民早餐，狠甩14kg精神變更好