胎兒脊柱裂恐終身癱瘓　長庚微創手術修補「女童已4歲能跑跳」

▲呂小姐（左1）和四歲女兒現身長庚醫院記者會分享心路歷程。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

胎兒脊柱裂命運可逆轉！呂小姐產檢時意外發現寶寶罹患最嚴重型「脊髓脊膜膨出」，出生後恐終身癱瘓，國內過往類似情況多會選擇終止懷孕，在經過與台北長庚醫院婦產科系主任蕭勝文多次討論，她決定接受微創手術修補，給胎兒活下來機會。手術後來相當成功，成為國內首例個案，出生的女童現在已經4歲半，下肢功能、活動完全正常。

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▲蕭勝文說明「胎兒內視鏡脊柱裂修補微創手術」。（圖／記者洪巧藍攝）

長庚醫院今日舉辦「胎兒內視鏡脊柱裂修補微創手術」記者會分享醫療成果，林口長庚醫院神經外科教授吳杰才指出，脊髓脊膜膨出(MMC)是脊柱裂中最嚴重的一種類型，在台灣的發生率約為萬分之1.87。這類胎兒的脊髓神經因直接暴露在羊水中，隨著孕期增加，羊水的化學成分會對神經造成不可逆的毒性損傷，導致寶寶出生後下肢癱瘓、大小便失禁，甚至引發嚴重的水腦症與小腦疝氣。

至於相關治療，蕭勝文表示，傳統的「開腹式胎兒手術」需切開母親腹部與子宮，風險高且可能導致早產或子宮破裂，生產方式也只能剖腹產；巴西則發展出「胎兒內視鏡脊柱裂修補微創手術」技術，長庚醫療團隊引進並且改良。

蕭勝文說明，微創手術僅在孕婦腹部與子宮上打了3個微小的穿刺孔，利用二氧化碳將羊膜腔撐開，伸入內視鏡與精細器械。進行脊髓脊膜膨出修補手術過程中，醫師需在狹小的空間內，於胎兒暴露的脊髓神經上覆蓋一層特殊的「生物纖維素補片」並加以縫合，術後孕婦繼續孕程。

▲長庚結合強大的多專科團隊合作，寫下國內胎兒治療新紀錄。（圖／長庚醫院提供）

呂小姐懷孕23週時確認腹中寶寶脊髓脊膜膨出，蕭勝文表示，國內過去產檢發現類似情形，多半會選擇終止懷孕，但經過多次討論、幾經掙扎，她決定給寶寶機會，於27週接受手術，歷時僅126分鐘，出血量極少。

呂小姐後來在32週生下女嬰，體重2295公克，出生後接受二次神經外科手術修補，已經於一歲左右結案，目前不需要復健治療，定期追蹤即可。她現在已經4歲，在記者會現場走路、跑跳自如，呂小姐分享心情直呼「我算是很幸運的人，妹妹也很勇敢」。

蕭勝文表示，這項技術獲衛福部核准的臨床試驗，於2020年至2023年間共招募了15位診斷出胎兒脊柱裂的家庭。團隊提供了包含小兒神經外科、新生兒科及產科的跨領域諮詢，詳細解說治療選擇。然而，最終仍有14個家庭(高達93%)選擇在懷孕18至26週時終止妊娠。

長庚研究團隊強調，這個成功案例，打破了脊柱裂兒童「非癱即殘」的宿命，也證明了「脊柱裂不是絕症」。透過胎兒內視鏡手術，可以顯著改善孩子預後，讓他們有機會像正常孩子一樣行走、上學。長庚醫院期盼透過此成果，提升大眾對胎兒治療的認知，讓未來的準父母在面對產前診斷異常時，不再只有「放棄」一個選項，而是能看見「治療」的曙光。