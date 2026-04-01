「兒童健檢補助」7次增加至9次　新制7/1上路

▲國健署7月1日起將正式實施「兒童預防保健服務7+2」。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

國健署今宣布7月1日起將正式實施「兒童預防保健服務7+2」，未滿7歲兒童的預防保健服務由7次提升至9次，從原本4～10個月補助一次，調整為4～6個月和6～12個月各補助一次；3～7歲的一次檢查，調整成3～5歲及5～7歲各補助一次。

未滿7歲兒童預防保健服務包含健康檢查項目，涵蓋生長評估（身高、體重、頭圍）、身體檢查（聽力、眼睛、口腔檢查）、發展評估（粗動作、精細動作、語言表達）等，同時透過醫師以1對1方式提供家長或主要照顧者衛教指導服務，解答健康、飲食等疑問，已建立兒童健康照護基礎。

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國健署署長沈靜芬指出，兒童各成長階段皆需要用心呵護，4至10個月為生長發育與副食品添加關鍵期，3至7歲則須關注肥胖、視力與口腔健康以及飲食和各項生長習慣，而除了成長發育，事故傷害預防更是各年齡層都不可忽視的重點。

國健署婦幼健康組簡任技正張櫻淳進一步說明，近年來兒童健康檢查服務利用率已達84.1%，衛教指導服務利用率達75.2%，每年使用兒童預防保健服務約84萬人次，7月1日即將上路的「兒童預防保健服務7+2」，將兒童預防保健服務補助次數增至9次。

張櫻淳說，這項服務由兒科、家醫科及其他科別幼兒專責醫師提供，聚焦兩大重點，首先提升補助次數，更能強化兒童成長、營養等監測，掌握成長關鍵時期，及早發現異常與落實轉介，其次會依健康檢查結果與家長識能，提供個別化衛教指導。

張櫻淳強調，精進方案結合台灣兒科醫學會、中華民國眼科醫學會、中華民國兒童牙科醫學會、台灣聽力語言學會等不同領域專業學會，把「視力與眼位、聽力及口腔健康」等項目納入健康檢查重點提醒，家長可以參考兒童健康手冊的觀察孩子的日常狀況、成長情形及整體健康狀態，於就診前先行記錄，在看診時與醫師充分溝通與討論，以利及早發現問題。