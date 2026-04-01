氣切可加速脫離呼吸器　醫點破「終身依賴」迷思：比插管舒適

▲許多重症病人無法自主呼吸，氣切可加速脫離呼吸器。（圖／CFP）

記者邱俊吉／台北報導

不少民眾一聽到「氣切」便聯想到病危，或以為做了就會終身仰賴呼吸器。醫師表示，其實氣切常可幫助患者加速脫離呼吸器，因為氣切能建立穩定呼吸通道、降低呼吸負擔，並爭取復原時間，多數病人在恢復後仍有機會拔管，並非不可逆的醫療選擇。

雙和醫院胸腔外科主治醫師李致詮說，氣切全名氣管切開術，是在頸部氣管建立開口並置入氣切管，讓空氣直接進出肺部，依情況可分為緊急、常規2類，緊急氣切多見於顏面創傷或無法插管時，需迅速建立呼吸道以維持生命；常規氣切則常用於呼吸衰竭個案，例如嚴重肺部感染或腦部損傷，當短期內難以脫離呼吸器，醫師會與家屬討論是否進行。

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相較口腔插管，氣切管路較短，氣流阻力較小，可減少呼吸所需力量，也可避免口內長時間有管路的不適，故對部分清醒患者來說，氣切後反而更舒適，更有機會加快恢復正常進食、說話。

▲氣管插管（左）常造成患者長時間口腔不適，氣切（右）對於清醒病人來說負擔較小。（圖／雙和醫院提供，下同）

此外，李致詮說，不少人認為氣切後就完全不能進食或說話，其實氣管與食道是不同通道，氣切不會影響吞嚥，只要意識清楚且功能正常，仍可由口進食；至於發聲，初期因氣流未經聲帶而無法說話，但隨呼吸改善，醫師可更換具側孔的氣切管，患者就有機會發聲，也能逐步適應較接近正常的呼吸方式，為日後拔除氣切管做準備。

▲更換具有側孔的氣切管，氣切患者也有機會發聲。

李致詮並分享，日前一名60歲男性發生嚴重肺部感染，導致呼吸衰竭，入住加護病房後，因短期無法脫離呼吸器而安排氣切，經過一段時間的呼吸訓練與復健，不僅順利拔管，出院後仍可從事登山活動。

李致詮提醒，氣切並非病情惡化象徵，而是協助呼吸、提升復原機會的治療選項，民眾應理解其目的，更有助於做出適切決定。