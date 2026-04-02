越入味越慘！「3種茶葉蛋」千萬別夾　營養師揭橡膠口感真相

▲到超商買茶葉蛋，你都挑顏色深、裂紋又多的才入味嗎？（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

超商茶葉蛋是許多健身族、外食族補充蛋白質的首選，甚至有人一天連吃2、3顆已成習慣。而你挑蛋時，也偏好挑選「鍋底、顏色深、最入味」的嗎？營養師蔡正亮提醒，雞蛋本身雖然是優質蛋白質，但「外觀有3特徵」別夾，若挑選到「過度加熱」的茶葉蛋，恐導致蛋白質氧化變性，甚至不自覺吃進過量的鈉。

營養師蔡正亮在粉專指出，雞蛋的蛋白質屬於高生物價蛋白質，胺基酸組成完整，利用率接近100%，是身體極易吸收的來源。然而，處理方式才是關鍵。許多人特別愛挑鍋底顏色深的茶葉蛋，這類蛋因為長時間浸泡在高溫滷汁中，會產生「過度變性」。

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蔡正亮進一步解釋，正常加熱（如水煮蛋）會讓蛋白質結構展開，有利於消化；但長時間高溫加熱則會引發「蛋白質氧化反應」，形成蛋白質羰基化（protein carbonyls）或胺基酸側鏈被氧化。此時雞蛋結構會變得更緊密、難以被消化酶分解，這也是為什麼鍋底茶葉蛋吃起來較硬、乾，甚至有橡膠感。研究顯示，一般雞蛋消化率可達95～100%，但在過度加熱下，可能下降至約85～90%，「品質確實會打折」。

除了蛋白質品質，鈉含量也是一大地雷。蔡正亮提到，滷汁的鹽與醬油鈉含量高，且鈉的滲透速度比糖更快，因此裂紋越多、浸泡越久的茶葉蛋，鈉含量也越高。對於高血壓族群與慢性腎友來說，攝取過多鈉會增加身體負擔，必須格外限制。

至於許多人擔心的膽固醇問題，蔡正亮則引述美國心臟協會（AHA）近年建議表示，飲食中的膽固醇已非影響血中膽固醇的主因，健康族群適量吃蛋（含蛋黃）並不會直接增加心血管風險。他建議，一般健康成人每天吃1～2顆是合理範圍，偶爾3顆可以，但不建議長期如此；高血壓或腎臟病患者則應以1顆為主，並嚴格控制整天鈉總量。

該如何挑選健康的茶葉蛋？蔡正亮分享3大觀察重點：

✓顏色過深：代表加熱過久。

✓蛋白過硬：蛋白質結構已過度變化。

✓裂紋過多：鈉含量通常較高。

他建議，挑選時應以「顏色適中、些許裂縫」的茶葉蛋最為理想。雞蛋本身是好食材，但「長時間加熱＋高鈉滷製」會讓優點變缺點。