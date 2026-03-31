醫院副院長涉伸鹹豬手　衛福部啟動調查評估懲戒

▲衛福部已就苗栗狼醫案同步展開調查 。（圖／記者洪巧藍攝）

記者邱俊吉／台北報導

苗栗一家醫院副院長涉性騷，遭控今年除夕在與友人合夥開業的診所中，假借發放紅包對女員工強行摸腰、熊抱，案件已進入司法程序，衛福部同步啟動行政調查。醫事司指出，將由苗栗縣衛生局蒐集資料，評估是否違反醫師倫理及《醫師法》規定，後續不排除進入懲戒程序。

醫事司副司長劉玉菁表示，申訴人已先向警局報案，之後在議員陪同下，前往苗栗縣政府勞工主管機關提出申訴，案件同時由勞政、衛政單位掌握；由於涉及性平相關法制，勞動體系已依程序受理，並進入審查階段。

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在行政處理部分，醫事司已正式發文苗栗縣衛生局，要求衛生主管就權責範圍進行調查及資料蒐整，並研判是否召開懲戒會議。

劉玉菁說明，依現行規範，醫師不得騷擾醫事人員、學生或其他相關人員，涉案醫師行為可能觸及《醫師法》第25條第4款相關規定，若事證成立，將進入懲戒程序。

此外，劉玉菁提到，此案申訴是透過性平機制提出，多數關鍵資料由苗栗縣勞工主管機關掌握，後續將依性平三法審查，再由衛生局透過橫向聯繫，參考相關結果，作為是否啟動醫師法處置的依據。

外界關注案件若成立是否公開，對此，劉玉菁說，衛福部目前設有「醫事人員性平事件資訊專區」，主要揭露法院判決及懲戒處分結果，個案如經司法或懲戒程序確認成立，並遭正式處分，相關資料將依法公布於專區中。