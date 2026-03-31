北市7月起補助孕婦1劑RSV疫苗　高風險幼兒可打單株抗體

▲台北市政府今宣布今年7月起啟動RSV疫苗及單株抗體雙補助 。（圖／北市衛生局提供，下同）

記者邱俊吉／台北報導

呼吸道融合病毒（RSV）感染是1歲以下幼兒重症、住院最常見原因。台北市政府今宣布，自今年7月起啟動疫苗及單株抗體雙補助，針對特定孕婦與高風險幼兒提供預防措施，盼降低重症風險，也減輕家庭負擔。

台北市衛生局表示，7月1日起全額補助北市低收入、中低收入戶孕婦（懷孕28至36周）1劑RSV疫苗，或提供符合第2類兒童醫療補助資格的1歲以下幼兒，及1歲以上未滿2歲具RSV重症的高風險幼兒1劑長效型RSV單株抗體，符合資格者可擇一方案接種。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲北市補助須經醫師評估後2擇1施行。

衛生局說明，目前國內已有1種孕婦RSV疫苗及2種幼兒RSV單株抗體（短效型與長效型）取得許可，其中短效型已納入健保給付，每月需注射1次，最多補助6劑；長效型則為一次給藥設計，提供較長時間保護。

根據衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組的建議，懷孕28至36周的女性，經醫師評估後可接種1劑RSV疫苗，使新生兒於出生後6個月內獲得被動免疫；1歲以下嬰兒及1歲以上未滿2歲具高風險幼兒，則可評估接種長效型單株抗體，以預防RSV引發的下呼吸道疾病。

衛生局指出，多數幼兒在2歲前皆曾感染RSV，部分需住院治療，不僅影響健康，也增加家庭經濟及照護壓力，故透過補助政策，希望在關鍵族群中建立防護，提醒民眾在接種前向台北市立聯合醫院預約，以減少等候時間。

▲北市補助將由北市聯醫6個院區執行。