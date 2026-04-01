醫自曝「喉嚨痛吃EVE」效果好！示警1禁忌：最怕噴血止不住

▲一名30歲女患者長期服用EVE止痛藥，最終須要洗腎。（資料照／記者許宥孺攝）

記者李佳蓉／綜合報導

日前傳出一名30歲女子因長期濫用「日本神藥」EVE止痛藥，導致腎功能受損得終身洗腎的悲劇。對此，胃腸肝膽科醫師張靖坦言，自己感冒喉嚨痛也會吃EVE，緩解效果相當好，但他以專科醫師身分發出嚴厲警告，這類藥物禁止長期服用！他驚憶過往半夜值班時，最怕遇到胃、12指腸大噴血的患者，而元兇之一正是長期使用這類止痛藥。

張靖醫師在粉專分享，這款火紅的EVE止痛藥成分含有「Ibuprofen」，是一種「非類固醇抗發炎藥物」（NSAIDs）。他直言，以民眾角度來看，EVE確實是緩解疼痛的好幫手，自己在感冒喉嚨痛時也會使用，且效果極佳。但他強調，止痛藥的角色僅止於短期使用，身為腸胃科醫師，他也揭開止痛藥背後隱藏的流血危機。

[廣告]請繼續往下閱讀...

回想起在林口長庚腸胃科值班的日子，張靖表示，半夜接到緊急止血的任務，除了食道靜脈曲張吐血外，臨床上最常見的就是「胃和十二指腸潰瘍」引發的大噴血。他回憶：「做胃鏡的當下真的膽戰心驚，因為若胃鏡止不住出血，就必須緊急聯絡外科醫師開刀，情況相當危急。」而這類潰瘍常見的原因，就是長期使用NSAIDs消炎止痛藥。

止痛藥怎麼吃才安全？張靖整理「5大安全守則」，提醒民眾切勿將其當成保養品服用：

1. 確認無過敏史：使用前必須確認對消炎藥沒有過敏反應。

2. 有需要再短暫使用：僅針對頭痛、喉嚨痛、經痛、肌肉拉傷等症狀出現時服用，切勿養成習慣。

3. 嚴禁長期連續使用：連續服用一般「不可超過一週」，若超過一個禮拜仍不適應立即就醫。

4. 高風險族群需謹慎：患有心血管疾病、胃潰瘍病史、慢性腎病者，不建議自行使用。

5. 找出病因：慢性疼痛應找出根本原因，勿僅靠止痛藥壓下去。

張靖呼籲，「EVE短期緩解疼痛OK，但它真的不是用來長期使用的。」面對慢性疼痛，民眾應找出背後的病因，而非靠止痛藥強行壓制。