一吃飽就想睡？原來是血糖在作怪　4招幫你改善

▲吃完飯就昏昏欲睡？可能與血糖波動有關。（示意圖／CFP）



記者黃稜涵／綜合報導

不少人吃完飯後，常出現所謂的「暈碳」狀況，整個人昏昏欲睡、提不起精神，營養師珊珊指出，這類「飯後想睡」的現象，很可能與血糖波動有關。她表示，穩定血糖不只糖尿病患者需要注意，一般人做好血糖管理，也有助於減脂與提振精神，並整理出「日常穩糖4撇步」，從飲食與生活習慣著手改善血糖波動。

1. 調整吃飯順序

建議先吃蛋白質與蔬菜，再吃澱粉類，這樣能延緩胃排空速度，減少血糖快速上升的情況。

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2. 選擇合適的澱粉種類

富含膳食纖維的澱粉較不易造成血糖波動，例如糙米、地瓜、南瓜、玉米或十穀飯等，都是較好的選擇。

3. 餐後適度活動

飯後避免久坐或躺下，可進行約15分鐘的輕度活動，例如散步、快走或簡單家事，有助於身體利用血糖，降低堆積。

4. 減少精緻糖攝取

甜點、餅乾與含糖飲料容易讓血糖快速上升再下降，增加疲倦感。若想吃甜食，可選擇低GI水果，如蘋果、芭樂或藍莓，並建議在餐後食用。

珊珊進一步說明，血糖穩定有助於降低脂肪堆積風險，當血糖維持平穩時，胰島素分泌也較穩定，能量較不容易轉換為脂肪儲存。同時，血糖不會劇烈起伏，也能減少反應性低血糖發生，進而降低嘴饞與暴食的機率。

此外，穩定的血糖也與精神狀態密切相關。若餐後血糖快速上升再下降，容易出現疲倦、注意力不集中等情況；反之，血糖穩定則有助於維持清醒與專注力。

珊珊提醒，想改善飯後昏沉與疲倦感，不必透過極端飲食，只要從日常用餐順序、食材選擇與生活習慣做出調整，就能幫助身體維持穩定血糖，進而提升整體生活品質。