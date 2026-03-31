警務人員參加戒菸比賽「加碼抽2組8萬元」　李㼈教4招對抗菸癮

▲藝人李㼈今天到警專宣傳「為愛行動，戒菸就贏」活動。（圖／董氏基金會提供）



記者邱俊吉／台北報導

國健署今宣布，2026戒菸就贏比賽已開放報名，並針對警務人員加碼特別獎勵「獎金8萬元2組」；戒菸藝人李㼈分享，當菸癮來時，可先深呼吸或喝水，有助降低衝動，也提醒民眾及早行動。

由國健署攜手董氏基金會推動的「2026戒菸就贏比賽」，報名至4月底截止，採取吸菸者與不吸菸見證人2人1組，只要自5月2日至5月29日連續4周未使用任何菸品，即具抽獎資格；此次提供8組「戒菸成功獎」，每組8萬元，較過去6萬元提高，並增設2組「警務人員成功戒菸獎」各8萬元。

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國健署署長沈靜芬表示，戒菸不只是個人健康議題，也關係到家庭與整體社會，呼籲民眾與親友一同參與。警政署表示，全國約有7.5萬名警務人員，長期處於高壓工作環境，健康管理更顯重要，因此透過宣導與制度鼓勵，盼帶動戒菸風氣。

針對戒菸健康效益，沈靜芬說，根據世界衛生組織，戒菸效果在短時間內即可出現改善，包括20分鐘後心跳下降、12小時內血中一氧化碳降至正常、2到12周內血液循環與肺功能提升、1到9個月內呼吸道症狀緩解，若可維持5到15年，中風風險將可降至與未吸菸者相當。

▲國健署推動戒菸就贏比賽，今年加強鼓勵警界戒菸。（圖／國健署提供）

談到戒菸，李㼈分享自身經驗，建議民眾在菸癮發作時，可透過深呼吸15次、喝1杯冷水、大力伸展身體、刷牙洗臉等方式轉移注意力，但仍應搭配戒菸門診的專業協助，才能有效提高戒菸成功率。

國健署指出，目前全國已有近3000家合約醫事機構提供戒菸服務，民眾可透過戒菸專線或通訊工具諮詢，讓戒菸過程不再孤單。