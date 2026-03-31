女染麻疹罕見「沒出疹」引發腦炎　住加護1個月

▲疾管署防疫醫師林詠青。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今（31）日公布國內確認2起境外移入麻疹個案，其中一名50多歲女性從美國旅遊返台後兩周發病，且情況罕見，不但沒有出疹，還出現腦炎重症，收治加護病房近1個月，雖然生命徵象穩定但仍意識不清。

防疫醫師林詠青說明，該名女性今年1月下旬至2月上旬前往美國紐約，返國後14天有發燒、流鼻水、鼻塞等症狀，但沒有典型的「出疹」，到診所就醫時診斷為急性腸胃炎。

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該女後續又出現背痛、嘔吐跟食慾下降，兩度到急診，第3度就醫被收治住院已經是發病第7天，且因為意識不清、疑似腦炎症狀至加護病房治療，通報檢驗確認感染麻疹，轉入負壓隔離病房，研判是美國旅遊時遭到感染。

林詠青指出，個案目前已經過可傳染期，解除隔離，雖然沒有發燒、生命徵象穩定，但因為意識狀態沒有完全恢復，目前還在加護病房持續治療，住院已經將近1個月時間。而衛生單位已匡列其接觸者共339名，將監測至4月4日。

林詠青表示，大部分的麻疹個案是會有典型的「紅疹」，就是從臉部一直到軀幹、四肢，約有5%至10%個案可能出現併發症，包含中耳炎、肺炎、腦炎等，如果本身是嬰兒、營養不良或本身有惡性腫瘤、免疫缺損的兒童或大人，得到麻疹症狀會比較嚴重，致死率可能達到5%到10%。

國際麻疹疫情持續，林詠青也提醒，計畫前往流行地區的民眾，務必提高警覺，出國旅遊期間應注意個人衛生，勤洗手，避免觸摸口鼻，並適時佩戴口罩等自我防護措施。1966年（含）以後出生的成人，近期如計劃前往麻疹流行地區，且不確定自己是否具麻疹免疫力，建議可於出國前2至4周至旅遊醫學門診諮詢評估是否需接種MMR疫苗。

至於孕婦及未滿1歲嬰幼兒為感染高危險群，應避免前往流行區；如須攜6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，可於出發前帶幼兒至衛生所或旅遊醫學門診諮詢自費接種1劑MMR疫苗。

疾管署也提醒，返國時如出現發燒、紅疹、鼻炎、咳嗽、結膜炎等疑似麻疹症狀，請主動告知機場檢疫人員配合健康評估。返國3周內出現上述疑似症狀，應戴上口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊及暴露史。

疾管署指出，我國今年截至3月30日，累計6例麻疹病例，年齡介於未滿1歲至50多歲，其中2例為國內感染病例，另4例為境外移入病例，感染國家為越南、馬來西亞、美國及印度各1例。