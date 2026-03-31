快訊／流感疫苗「17.8億買705萬劑」創新高　首次納入加強型

▲疾管署疫情週報，署長羅一鈞，資料照。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今（31）日公布今年秋冬公費流感疫苗採購計劃，總計採購705萬劑三價流感疫苗，其中包含20萬劑加強型流感疫苗，總預算達到17.8億元，數量金額雙創新高。署長羅一鈞表示，因應今年邁入超高齡社會，預期每年增加20萬名長者，今年採購量首度超過700萬劑，預估全民覆蓋率達到3成以上；今年也首次導入免疫加強型流感疫苗，以強化高風險族群保護力。

疾管署說明，今年流感疫苗採購規劃分為「標準型流感疫苗」及「加強型流感疫苗」兩項次，包含115年度流感疫苗接種計畫對象所需疫苗量、中央及地方委託代購，以及視實際需求可再額外下訂額度，兩項疫苗總採購量合計約705萬劑（其中加強型流感疫苗採購量約20萬劑），已獲衛生福利部核准辦理採購，如採購作業順利，可望於今年4月下旬決標。

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相較於去（114）年流感疫苗採購總量686.5萬，今年整體採購量再創新高，有助於強化疫苗整備量能以因應人口結構變遷與季節性疫情挑戰。

疾管署指出，目前已取得國內藥品許可證之加強型流感疫苗包括含佐劑疫苗和高劑量疫苗2種，英美加澳等多國已建議65歲以上長者優先接種，依臨床試驗結果及國際接種建議顯示，該2種加強型流感疫苗在長者保護效果相近，經綜合評估整體成本效益並經今年1月衛生福利部傳染病防治諮詢會流感防治組及預防接種組聯席會議同意，於今年首次導入加強型流感疫苗，優先提供長照及安養機構65歲以上長者使用，以提升高齡族群免疫保護效果。

▲秋冬公費流感疫苗採購規畫。（圖／疾管署提供）