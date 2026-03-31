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10多歲童染B流「複視併發腦炎」　類流感9.7萬人就醫達高點

▲▼疾管署疫情週報。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署疫情周報。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內流感疫情連續3周升溫，根據疾管署監測，上周類流感門急診就診達9.7萬人次，其中又以B流占超過7成為主流。上周流感有1例年輕重症個案，是北部10多歲男童，出現發燒、咳嗽等症狀，後來甚至有「複視」等情況，第3度就醫到急診時意識狀態不佳，且有眼球偏斜狀況，研判有腦炎被收治加護，後來確認感染B流。

疾管署防疫醫師林詠青說明，該名男童本身是沒有先天或潛在疾病，也沒有接種本季流感疫苗，3月中旬開始出現發燒、咳嗽、流鼻水、上腹部不適症狀，隔天到門診就醫，開立口服藥後返家，可是當天晚上卻出現了「複視」症狀，一個東西會看到兩個影子，隔天到急診治療再返家。

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林詠青說，個案發燒跟複視症狀還是持續，第3度就醫在急診的時候發現他意識狀態不佳、眼球偏斜、低血氧，研判是有腦膜腦炎的情形，收治加護病房治療，經檢驗確診感染B型流感，研判是流感併發腦炎重症，住院約1周後病況改善，轉入一般病房，目前還在住院治療中。

疾管署長羅一鈞指出，上周流感就診9.7萬人次，比起去年、前年同期約11萬多人次，相對低很多，雖然接下來清明連假南來北往，可能讓疫情持續，但目前評估就診人次不會超過10萬，上周應該已經是疫情最高點，清明後疫情就會出現明顯下降。

林詠青提醒，B型流感比較常感染兒童與青少年，且比較常出現肌肉痛，特別是小腿劇烈痠痛，另或者是有些腸胃不適的症狀。一般雖然認為B流比較輕微，但過往研究顯示其住院死亡率和A型流感沒有明顯差異，還是有造成重症的風險，提醒如果有出現重症危險徵兆，還是要儘早的就醫治療。

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