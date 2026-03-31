快訊／國內爆2起境外移入麻疹「匡列破千人」　1人腦炎意識不清

▲疾管署疫情週報。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今（31）日公布國內新增2例境外移入麻疹確定病例，分別是北部50多歲本國籍女性，1月下旬赴美國紐約返國後出現症狀，後因意識不清疑似腦炎，至醫院急診並通報確診；另一案為北部30多歲印度籍男性，1月中旬回印度，返台後16天陸續出現症狀，2度就醫確診；這兩人總計匡列接觸者超過千人，最晚要監測到4月7日。

疾管署防疫醫師林詠青說明，案1為北部50多歲本國籍女性，1月下旬至2月上旬前往美國紐約，返國後14天有發燒但未出疹，3月初出現意識不清疑似腦炎症狀，至醫院急診，後由醫院通報疑似麻疹並經檢驗確診，衛生單位已匡列其接觸者共339名，將監測至4月4日。

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案2為北部30多歲印度籍男性，今年1月中旬至2月下旬返回印度，返台後16天陸續出現咳嗽、喉嚨痛、發燒、結膜炎及紅疹等症狀，經2次就醫後通報採檢確診，衛生單位已匡列其接觸者共719名，預計監測至4月7日。

疾管署指出，我國今年截至3月30日，累計6例麻疹病例，年齡介於未滿1歲至50多歲，其中2例為國內感染病例，另4例為境外移入病例，感染國家為越南、馬來西亞、美國及印度各1例。

全球麻疹疫情持續，亞洲如越南、馬來西亞、印度、印尼、日本、新加坡及哈薩克等國家，自去年迄今持續有病例發生 。

美洲今年多個國家亦持續出現疫情，以墨西哥、美國及加拿大報告病例數為多，其中墨西哥疫情嚴峻，今年截至3月26日已報告逾8千例，美國今年截至3月26日已報告逾1,500例，疫情主要分布於南卡羅來納州、猶他州及德州；歐洲今年1月共計12國報告173例病例，病例數以義大利、西班牙為多。

疾管署提醒，國際麻疹疫情持續，疾管署已針對哈薩克、印尼、安哥拉、墨西哥、葉門、巴基斯坦 、越南及印度發布旅遊疫情建議等級第二級：警示（Alert），請民眾對當地採取加強防護；其他共計30國列為第一級：注意（Watch），提醒民眾遵守當地的一般預防措施，詳細資訊可至疾管署國際旅遊疫情建議等級（https://gov.tw/SvL）內查詢。

計畫前往流行地區的民眾，務必提高警覺，出國旅遊期間應注意個人衛生，勤洗手，避免觸摸口鼻，並適時佩戴口罩等自我防護措施。1966年（含）以後出生的成人，近期如計劃前往麻疹流行地區，且不確定自己是否具麻疹免疫力，建議可於出國前2至4周至旅遊醫學門診諮詢評估是否需接種MMR疫苗。

孕婦及未滿1歲嬰幼兒為感染高危險群，應避免前往流行區；如須攜6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，可於出發前帶幼兒至衛生所或旅遊醫學門診諮詢自費接種1劑MMR疫苗。

返國時如出現發燒、紅疹、鼻炎、咳嗽、結膜炎等疑似麻疹症狀，請主動告知機場檢疫人員配合健康評估。返國3周內出現上述疑似症狀，應戴上口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊及暴露史。