白頭髮狂冒不是老了！營養師揭「5大關鍵營養素」很多人都缺

▲白頭髮越來越多？關鍵可能不只是年齡。（示意圖／Unsplash）



記者黃稜涵／綜合報導

不少人照鏡子時，發現白頭髮悄悄冒出，不只影響外觀，也讓人開始擔心是否提早老化，營養師張語希指出，白髮年輕化不一定與年齡有關，現代人壓力大、作息不規律，加上營養攝取不均，都可能讓頭髮提早失去色澤，她也整理出「養出烏黑秀髮的5大關鍵營養素」，提醒民眾從飲食開始調整，有助維持頭髮健康。

1.優質蛋白質

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蛋白質是頭髮的重要組成來源，若攝取不足，容易讓頭髮變細、乾燥。建議可從雞蛋、雞肉、豆腐或毛豆等食物中補充。

2. 維生素B群



維生素B群參與黑色素生成，有助維持頭髮顏色與健康，可從蛤蜊、豬肝、全穀類及深綠色蔬菜中攝取。

3. 銅



銅是黑色素合成的重要元素之一，能促進色素形成，建議可多攝取可可、堅果類或牡蠣等食物。

4. 鋅



鋅有助於蛋白質合成與毛囊修復，對維持頭髮生長相當重要，常見於南瓜子、生蠔與牛肉中。

5.抗氧化營養素



抗氧化成分能幫助清除自由基，減少對黑色素細胞的傷害，例如藍莓、紅椒與黑芝麻等食物，都是不錯的選擇。

張語希進一步說明，頭髮變白的原因主要包括黑色素細胞功能退化、氧化壓力增加以及營養不足等因素。當身體長期處於高壓、熬夜或生活習慣不佳時，容易產生過多自由基，進而影響黑色素生成，使頭髮逐漸變白。

張語希提醒，想要維持烏黑秀髮，不只是依賴外在染髮或護髮產品，更重要的是從體內補足營養、調整生活作息，透過均衡飲食與良好習慣，才能讓頭髮維持健康光澤，延緩白髮出現。