「池姊姊」進口咖喱粉14種農藥超標　聯馥食品法國乾酪又出包

▲「聯馥食品股份有限公司」報驗的法國乾酪檢出大腸桿菌超標。（圖／食藥署提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

食藥署今公布邊境查驗不合格產品，有1批「聯馥食品股份有限公司」報驗的法國乾酪檢出大腸桿菌超標，「池姊姊餐飲有限公司」從自馬來西亞進口的「咖喱粉」檢出14種農藥殘留超標，另還有「台灣思睿健康科技有限公司」報驗的美國Collagène飲品檢出防腐劑己二烯酸超標，不合格產品全數退運或銷毀。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘指出，「聯馥食品股份有限公司」報驗的法國乾酪每公克檢出大腸桿菌最確數介於93至240，品牌名為「BEILLEVAIRE」，依據「食品中微生物衛生標準」，大腸桿菌於乾酪類的檢驗結果判定5個樣品中，允許不超過2個樣品的微生物檢驗值介於每公克大腸桿菌最確數10到100之間，但不得有任何一個樣品的檢驗值大於每公克大腸桿菌最確數100，因此該批產品不符合商品依規定退運或銷毀。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「池姊姊餐飲有限公司」自馬來西亞進口的「咖喱粉（Babas Curry Powder 1kg）」檢出殘留農藥三賽唑0.08ppm、芬普尼代謝物0.003ppm（芬普尼及其代謝物之加總為0.003ppm），依據業者檢附成分比例表換算農藥殘留量：芬普尼芫荽0.006 ppm、辣椒0.015ppm、小茴香0.038ppm、孜然0.043ppm、薑黃0.075ppm、白胡椒0.120ppm、黑胡椒0.300 ppm、小荳蔻0.300ppm、八角0.300ppm、月桂葉0.600ppm、肉豆蔻1.000ppm、扁豆1.500ppm、米1.500ppm，三賽唑米40ppm。

▲「池姊姊餐飲有限公司」從自馬來西亞進口的咖喱粉檢出多種農藥超標。

另「台灣思睿健康科技有限公司」報驗的美國Collagène飲品，檢出防腐劑己二烯酸每公斤1.2克，依據「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，不含碳酸飲料的防腐劑用量以己二烯酸計為每公斤0.5克以下，總計240公斤全數退運或銷毀。食藥署表示，接下來將針對「台灣思睿健康科技有限公司」在邊境調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。

▲美國Collagène飲品檢出防腐劑己二烯酸超標。