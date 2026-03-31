衝偏鄉設「行動牙科」卻苦無攜帶式X光機　醫嘆能做治療受限

▲牙醫師劉政宏在台東東河鄉做行動牙科，每週一次為民眾診療。（圖／余尚儒醫師提供）

記者洪巧藍／台北報導

台東縣約有70多名牙醫師，但8成以上都集中在市區，東河鄉就是其中一個無牙醫鄉鎮。在與當地都蘭診所合作之下，市區牙醫師劉政宏以巡迴醫療的方式，每週一次到當地看診，成為「行動牙科」，然而卻面臨沒有X光機，無法做根管、拔牙等進一步治療。

東河鄉興昌巡迴點成立「行動牙科」，希望這項服務能減輕長輩們往返市區的不便，在熟悉的社區裡輕鬆就醫、照顧牙齒。劉政宏說，在東河鄉的診間設備可以做初步的牙齒治療及洗牙服務，不過當地民眾出來看診意願仍有待加強，一方面受限於長者行動不便，不願給家人添麻煩，另一方面則是牙齒保健相關的資訊落差，總是忍到最後，牙痛到不行才來看診。

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也因此，來看診的民眾牙齒狀況都非常嚴重，劉政宏直言，在沒有X光機的情況下，無法清楚看到口腔整體狀況，讓根管、拔牙等進一步治療無法在行動牙科執行。就曾經有長輩牙齒爛到臉都腫起來，開口說話都在痛，現場實在無法處理，只能先想辦法緩解疼痛，後續再協助接駁到市區去看診。

▲台東東河鄉的行動牙科仍缺X光機設備，無法幫民眾做進一步根管、拔牙等治療。

都蘭診所所長余尚儒表示，相較於蓋一間固定X光室，攜帶式設備更符合偏鄉與到宅醫療需求。自己10年前到日本學習在宅醫療，當時他們牙醫就可直接攜帶X光設備到患者家中拍攝，但在台灣，相關使用仍受法規限制。

余尚儒憂心指出，他診所目前有用於胸腔與腹部的攜帶式X光機，當時核安會審查僅限用於「在宅急症照護」，定點巡迴醫療就無法使用，就曾有民眾得知診所有X光機前來詢問，他只能無奈回應，「有，但不能在這裡幫你拍，因為不符合規定。」此外，申請到核准相當耗時，他自己花費超過一年時間，其他在宅單位申請也是9個月之後才下來。

行動牙科同樣是巡迴醫療，余尚儒分析，想要設置牙科攜帶式X光機，除募款採購經費問題之外，也很擔心申請得花上許多時間，而且要看最後是否能被核准，才知道有沒有機會在偏鄉使用。

核安會則強調，移動型X光機不僅是在宅急症照護，巡迴醫療定點需求也可以申請核發使用。實際案例如法務部矯正所、長照中心、偏鄉衛生所等定點醫療站，在疫情期間國內醫院、衛生所也配合緊急需求核准搭設臨時X光攝影站；若醫院有需求，不論是常態性或是專案性，都可依相關規定申請。