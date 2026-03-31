偏鄉盼來「行動牙科」！他拆診療椅駐診台東東河　鄉民免再忍痛

▲台東市區的牙醫師劉政宏拆了自家診間的診療椅，為台東東河鄉打造行動牙科。（圖／余尚儒醫師提供，下同）

記者洪巧藍／台北報導

台東縣東河鄉沒有牙醫診所，居民如果面臨牙痛問題，多半是「忍」，忍到不能忍，才開車前往台東市區看牙，一趟來回得一個多小時，加上回診安排，長者幾乎經不起這樣折騰。台東市區的牙醫師劉政宏和當地都蘭診所合作，拆了自己診所的診療椅搬進東河，去年7月開始提供每周1次巡迴駐診，成為無牙醫鄉鎮的「行動牙科」。

一頭長髮、充滿藝術氣息的劉政宏，在台東市區開著牙醫診所，在嚴謹行醫診療的背後，他確實是個藝術家，辦過畫展、出過小說，在台北長大的他，一路就讀建中、台大牙醫系，當上牙醫，因為喜歡台東的環境與生活步調，20年前毅然決定「島內移民」搬過來，平日早上在畫室創作，下午到診所看診。

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劉政宏透露，自己過去主要在診所看診，也曾支援過監獄牙科醫療，這次則是在一次聚會中，得知都蘭診所所長余尚儒長期投入在宅醫療，心裡很敬佩這麼年輕就如此有心投入偏鄉，於是主動詢問「缺不缺牙醫師？」，余尚儒直言「有，很缺。」事情就這麼成了。

劉政宏將自己在畫室的時間進行調整，留下星期三早上到興昌巡迴點進行巡迴牙科。不過牙科也不是說開就開，相關設備需要先滿足，都蘭診所的「陪你回家協會」協助改造辦公室，裝冷氣、拉排水，劉政宏更是直接將自己市區診所原有的診療椅拆來東河，把空壓機系統、逆滲透水等安排好，從無到有把簡易的診間建立出來。

▲牙醫師劉政宏（中）在都蘭診所所長余尚儒（左）的邀請下，每週一次來到台東東河鄉為民眾診療。

不過，實際運作後，每次看診人數僅約兩至三人。劉政宏觀察，當地居民對口腔問題多半選擇「先忍耐」，即使診療服務已進入社區，仍不習慣主動就醫。一方面，長者行動不便，移動短短一段路都要輪椅、要人推，不想開口麻煩家人；另一方面，口腔保健觀念不足，也讓不少人低估牙齒問題的嚴重性。

余尚儒也坦言，推動轉介牙科並不容易，自己在看診時經常有患者因為牙痛，請他幫忙開止痛藥，他得靠「威脅利誘」，告訴病人口腔不好「容易失智、容易得慢性病」，才能說服他們到牙科去。劉政宏則說，好不容易患者上門，一看每個人狀況都很糟，牙周病、蛀牙都是到很嚴重的狀態。

「沒有X光機」是行動牙科面臨另一個重大問題。劉政宏直言，目前診間設備只能做到基本清潔、止痛等處置，沒有X光，根本無法做進一步的根管、拔牙治療。

余尚儒則提到，要在偏鄉進行醫療，攜帶式X光會遠比建立一間X光室實際，但目前仍面臨經費與法規限制，尚待突破。儘管條件有限，劉政宏仍選擇持續投入。他說，東河鄉的患者，多是原本不可能出現在市區診所的人，「只要能幫到一個人，看診就有意義」，也希望透過行動牙科，逐步改善偏鄉口腔健康照護的落差。

▲牙醫師劉政宏在東河鄉行動牙科為民眾看診。