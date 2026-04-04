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早餐吃澱粉變瘦！他3個月後見「紅字一堆」嚇呆　醫揭原因

▲▼麵包店打烊後，都會將賣不掉的麵包直接倒掉？（圖／免費圖庫）

▲男子意外發現每天早餐吃麵包體重竟下降了。（示意圖／免費圖庫Pexels）

記者李佳蓉／綜合報導

家醫科醫師李思賢近日分享，一名41歲男子平時相當注意飲食、碳水吃得不多，有時甚至不吃早餐。某天他意外發現若早上改吃「澱粉類早餐」，體重反而會微微下降。這個改變讓他欣喜若狂，以為自己終於找到減肥秘訣，就這樣持續吃了3個月，沒想到回診報告「一大堆紅字」讓他當場傻眼。

李思賢醫師在粉專發文指出，這位患者在最近一次回診中，看到的檢驗數字「幾乎全面惡化」。雖然肝臟功能數據看似稍有恢復，但醫師直言，這是因為患者有服用保肝藥物輔助，「如果沒有藥物的輔助，不知道肝臟是不是真的會進步」。

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至於為什麼「多吃碳水」體重反而會突然下降？李思賢解密，這其實是身體的一種「短暫鬆弛反應」。當攝取碳水後，壓力荷爾蒙會稍微下降，導致體重隨之往下走，給人一種變瘦的錯覺。

然而，短期的改善並不一定可以套用到長期。李思賢示警，接連3個月每天攝取碳水，會導致血糖上升、胰島素增加，多餘的葡萄糖會轉變成三酸甘油酯並進入脂肪細胞，「這就是澱粉吃過頭的典型報告」。

對此，李思賢肯定患者觀察自己身體變化的行為，但也提醒，每個現象背後的原理才是最重要的，「短期感覺改善，不代表長期可以執行」。民眾在調整飲食時，切莫被短暫的體重數字迷惑，而忽略長期的健康代價。

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關鍵字： 體重 麵包 澱粉類 早餐 肝功能 健檢報告 李思賢醫師 家醫科 短暫鬆弛反應 碳水化合物

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