天天刷牙還口臭　醫揭「80%異味來自它」：牙刷根本清不掉

▲天天刷牙口中異味仍不斷飄散？你可能忽略「舌苔」了。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

明明每天都有刷牙，為什麼還是有味道？許多人以為口臭來自牙齒，即便拚命刷牙、嚼口香糖都難以根除異味。對此，重症科醫師黃軒指出，問題在於你刷的地方，可能根本不是「臭味來源」，事實上，約有60%～80%的口臭來自「舌苔」。醫師也分享正確的清潔關鍵，才能將細菌、臭味一網打盡。

舌頭如「細毛地毯」卡細菌 80%異味牙刷刷不掉

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黃軒醫師在粉專分享衛教資訊指出，舌頭表面並非光滑平面，而是像一塊細毛地毯布滿乳突，這塊地毯極易卡住細菌、食物殘渣與壞死細胞。這些物質在口中堆積後，會產生一種關鍵物質「揮發性硫化物」（VSCs），而這正是民眾聞到的臭味本體。

然而，單靠牙刷可能救不了你的口氣。黃軒解釋，牙刷的刷毛會分散力道，對於舌頭往往只是「刷過去」，卻無法將附著在舌頭上的「細菌膜」刮掉，導致異味依然揮之不去。

清舌苔別像刮油漆！出現4異狀快就醫

雖然清潔舌苔很重要，但絕對不是越用力越好。黃軒觀察發現，許多人會犯下「用牙刷猛刷」、「刷到舌頭破皮」或「每天狂刮次數過多」等錯誤，這些行為反而會傷害舌乳頭並引發發炎，甚至讓細菌更容易附著。

針對正確刷舌苔的方法，黃軒建議，工具最推薦使用「舌苔刮板」，並且從舌根處「輕輕往前刮」，力道應像刮霧氣，不是刮油漆，刮1～2次即可，不用反覆狂刮，頻率則每天1次，且以早上最佳。

黃軒提醒，若舌頭出現「疼痛、潰瘍、白斑（疑似念珠菌感染）或黑毛舌」等異狀，應先停止清潔並立即就醫評估。他強調：「口臭不一定是牙齒問題，而是你從未清過舌頭。但舌苔要清，不是越用力越乾淨就更好！」