停經女性63%苦於尿失禁　醫揭吃藥非首選：1招改善8成

▲尿失禁困擾許多停經女性，大型研究發現各國盛行率平均高過6成。（圖／達志影像／示意圖）

記者邱俊吉／台北報導

尿失禁是更年期常見問題，認知卻普遍不足。大型跨國研究揭露，尿失禁整體盛行率超過6成，多項研究結果雖從1成3到8成4差異極大，但發現即使是先進國家，仍有逾4成認為此屬「正常老化」，逾3成因羞恥不想治療；醫師說，只要及早介入，症狀多可改善，民眾應鼓起勇氣就醫，才能有效改善生活。

東森栢馥森心林診所婦產科醫師嚴絢上在臉書分享，日前發表於國際醫學期刊《Cureus》的統合性研究，共整合11項研究、8547名停經後婦女資料，結果顯示，尿失禁整體盛行率高達63.1%，但盛行率範圍從印度的13.6%到澳洲的84.4%，相差超過6倍，證實盛行率差異與評估方式密切相關，若僅依賴自我回報，容易低估實際狀況。

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此外，研究發現，尿失禁患者多數未主動提及，即使在醫療資源充足地區，仍有40至50%認為這是正常老化現象不必就醫，30至40%因尷尬不願開口，20至30%不知道可治療，使問題長期被忽略。

研究亦指出，尿失禁會隨年齡增加而上升，除雌激素長期缺乏外，也和組織老化、慢性病及反覆泌尿道感染等因素有關。

嚴絢上表示，停經和漏尿息息相關，主因是尿道、膀胱頸及陰道部分結構源自同一胚胎組織，且富含雌激素受體，當雌激素下降，相關組織會同步萎縮，進而導致支撐力、控制力下降，且雌激素不足會造成血流減少、膠原蛋白流失與黏膜保護力減弱，這會使骨盆底支撐變差，將提高感染風險、加重漏尿。

針對治療，嚴絢上則說，研究顯示，藥物並非優先選擇，相較下，凱格爾運動的成功率高達70至80%，且無長期副作用，被列為第一線治療選擇。

嚴絢上指出，凱格爾運動需正確且持續進行，建議收縮5至10秒、放鬆5至10秒，每回合10至15次，每天至少3回合，並持續3至6個月。

嚴絢上強調，多數治療效果不佳和未持續或執行不正確有關，建議1個月確認動作、3個月評估效果、6個月完整檢視，及早面對並介入，仍有機會提升生活品質。