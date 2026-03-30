吃完就想睡？營養師揭關鍵原因　3招穩血糖改善嗜睡

▲營養師指出，減少甜食與精製糖攝取，有助避免血糖劇烈波動。（圖／記者謝婷婷攝）



記者楊庭蒝／綜合報導

不少人吃完飯後容易出現昏昏欲睡的情況，營養師指出，這可能與血糖快速波動有關。透過調整飲食習慣與生活方式，有助於穩定血糖，不僅能減少脂肪堆積、降低嘴饞機率，也能改善餐後精神不濟的問題。

營養師彭逸珊在臉書上分享，血糖若維持穩定，代表胰島素分泌較為平穩，身體較不容易將多餘能量轉換為脂肪儲存，同時也能避免血糖忽高忽低引發的反應性低血糖，進而減少暴食與頻繁想吃東西的情形。此外，血糖穩定也有助於降低餐後嗜睡，提升日常專注力與工作效率。

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在日常做法上，彭逸珊建議可從飲食順序著手，先攝取蛋白質，再吃蔬菜，最後才吃澱粉，有助延緩胃排空速度，避免血糖快速上升。澱粉來源也應選擇富含膳食纖維的食物，如糙米、地瓜、南瓜、玉米及十穀飯等，相對較不易造成血糖劇烈變動。

除了飲食內容，餐後活動同樣重要。她指出，肌肉是人體儲存肝醣的重要場所，飯後進行約15分鐘的輕度活動，如散步、快走、伸展或做家事，都比久坐或躺下更有助於血糖穩定。

另外，也建議減少精製糖攝取，降低甜點、零食與餅乾的食用頻率。若想吃甜食，可選擇低升糖指數的水果，如蘋果、芭樂或藍莓，並安排在飯後食用，既能滿足口腹之慾，也較不影響血糖控制。

營養師提醒，穩定血糖並非完全限制飲食，而是透過有策略的進食方式與生活習慣調整，讓身體維持良好狀態，進而連帶改善情緒與體重管理。