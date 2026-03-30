睡前喝牛奶會長不高？醫揭「選擇關鍵」：喝錯真的有差

▲醫師指出，睡前喝錯奶可能反而會干擾生長激素分泌。（圖／免費圖庫）



記者趙于婷／台北報導

近來社群平台流傳不少短影音稱「睡前喝牛奶會讓孩子長不高」，對此，兒童內分泌醫師王律婷指出，關鍵其實在於「喝的是什麼」，如果睡前飲用的是調味乳或含糖蛋白飲、奶粉，血糖快速上升，確實可能干擾夜間生長激素分泌，但若只是單純的牛奶，其中蛋白質分解後形成的足夠的胺基酸（如精胺酸、離胺酸），反而有助於刺激生長激素分泌。

王律婷說明，針對「睡前」這個時間點，《Cells》一項研究顯示，約70%的生長激素會在夜間分泌，也就是長高有很大一部分其實是在睡眠中完成，不過生長激素並不是持續穩定分泌，而是以「脈衝式」方式釋放，有時在血液中的濃度甚至低到測不到，但在特定時間會出現高峰，其中又以第一段深層睡眠（慢波睡眠）最為集中，通常在入睡後約30到90分鐘。

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當孩子在睡前能維持放鬆狀態並順利進入深層睡眠，是把握長高黃金時段的重要條件，所以重點並不在於是否喝牛奶，而是要避免攝取過多精製糖分。

王律婷進一步提到，精製糖（如砂糖、果糖）吸收快速，會導致血糖快速飆升，若攝取過多調味乳、含糖飲料或甜點、精緻碳水零食等，可能抑制生長激素分泌長達2至3小時，相較之下，牛奶中的天然乳糖屬於「非游離糖」，包含多種生物活性營養素，適量攝取可以促進長高的關鍵荷爾蒙「類胰島素生長因子－1（IGF-1）」濃度，這樣的營養組合能讓身體在穩定狀態下運作生長機制。

對於在意孩子睡前飲食的家長，王律婷建議，若孩子無法戒除消夜習慣，純牛奶是相對好的選擇，要避免以調味乳或含糖乳製品取代牛奶或是在睡前吃餅乾、甜點或高碳水零食，長期可能因熱量過剩影響身體代謝，而飲用時間可逐步嘗試提早至睡前1至2小時，保留充足的消化間隔。

在攝取量上，1歲以上兒童每日攝取約250至500毫升牛奶，有助於生長與發育，但若攝取過量，可能影響其他必需營養素的攝取，特別是正在進行體重管理的孩子，更需留意整體熱量來源。建議可依孩子的營養狀況與體重目標，適度調整牛奶的攝取量與飲用時機，必要時可由營養師或醫師評估。

需特別留意的是，並非所有孩子都適合在睡前飲用牛奶。王律婷提醒，針對患有乳糖不耐症（飲用後易腹痛、腹瀉）或牛乳蛋白過敏的兒童與青少年，睡前飲用牛奶反而可能造成腸胃不適，進而影響深度睡眠，建議改以無糖豆漿或其他高鈣食物取代。

