ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

下班重訓也沒救！研究曝「坐9.5hrs成死亡紅線」　醫2招換50%生命

▲▼同事,辦公室,上班族,公司。（圖／取自免費圖庫xFrame）

▲別再癱在椅子上了！醫師告誡「每1分鐘的移動都在為你的生命儲值」。（示意圖／取自免費圖庫xFrame）

記者李佳蓉／綜合報導

許多上班族一進辦公室「就黏在椅子上」，小心身體早已悄悄罷工。美女家醫科醫師許書華引述《英國醫學期刊》（BMJ）大規模研究示警，每天久坐若超過9.5小時這條紅線，死亡風險將呈現急遽攀升；若久坐長達12小時，死亡風險更會直接飆升至近3倍。日常可透過設定起身鬧鐘及輕度活動，為自己的生命「儲值」。

下班重訓也沒救！坐逾9.5小時死亡風險飆

[廣告]請繼續往下閱讀...

許書華醫師在粉專分享，這項研究追蹤超過3.6萬名受試者，並讓他們配戴精準的運動感測器。研究抓出了一個明確的「危險臨界點」，當每日久坐超過9.5小時後，死亡風險會開始非線性地爆發：久坐10小時，死亡風險上升至1.48倍；一旦達到12小時，死亡風險則高達2.92倍。

更讓人震驚的是，久坐的傷害是「獨立存在」的。許書華解釋，這在醫學上被稱為「活躍的沙發馬鈴薯」，意即就算你下班後去健身房重訓1小時，但若白天連續癱在椅子上超過9.5小時，血管與代謝仍會持續受到慢性破壞，這種傷害並非1小時的劇烈運動就能瞬間歸零或補償。

為什麼久坐這麼傷？許書華從細胞代謝的角度分析，當人體癱在椅子上超過1小時，大肌群處於完全放鬆狀態，會引發2大代謝危機：第1、負責分解血液脂肪的酵素「脂蛋白脂解酶（LPL）」活性會急遽下降，導致三酸甘油酯堆積；第2、骨骼肌產生胰島素阻抗，導致血糖飆高。

醫揭「2招自救」　換回50%生命籌碼

難道久坐上班族就註定沒救了？「運動不需要連續10分鐘才有效！」許書華指出，極短暫的活動就能打斷久坐傷害，如洗碗、整理桌面、遛狗等輕度活動，保護力是過去認知的2倍。

許書華建議民眾設定「起身鬧鐘」，每坐45～60分鐘就站起來，利用走到茶水間倒水、站著回覆Email等機會進行「輕度活動」。她也分享自己的生活小撇步，如餐後原地踏步5分鐘或站著逗貓，她強調：「從完全不動到稍微動一下，就能幫你贏回近50%的生命籌碼。」

吳宗憲.咻比嘟嘩合體狂講冷笑話　小馬長頭髮...小鐘〈GO!〉被虧像復健

關鍵字： 久坐 血管 上班族 死亡風險 研究 家醫科 許書華醫師 運動 重訓 血糖

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

睡前喝牛奶會長不高？醫揭「選擇關鍵」：喝錯真的有差

下班重訓也沒救！研究曝「坐9.5hrs成死亡紅線」　醫2招換50%生命

少子化衝擊產科　衛福部大幅調高接生給付「最多200%」

台灣首度檢出「新冠病毒株BA.3.2」　10歲童新加坡入境確診

百公斤媽懷孕6個月「血糖飆213」　醫驚：胎兒恐變巨嬰、肩難產

花生粉黃麴毒素、豆干防腐劑都超標　北市清明食品抽驗5件違規

咳到懷疑人生！感冒後還爆咳「恐罹這病」　胸腔醫：拖3週速就醫

韓國「幼兒拌飯海苔酥」重金屬超標　北市抽驗4件違規

長輩近9成缺牙　醫喊「80歲要有20顆真牙」：需落實2招

卵巢組織冷凍再植入產子逾200例　醫：帶來「延後停經」想像

讀者迴響

回到最上面