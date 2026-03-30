少子化衝擊產科　衛福部大幅調高接生給付「最多200%」

▲衛福部部長石崇良。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣去年新生兒數再創新低，僅10.7萬人，生產相關醫療機構也首當其衝，去年全台接生機構關了10%。對此，衛福部部長石崇良今表示，將全面增加接生費用給付，不論自然產或剖腹產都調高50％，若是危險狀況，如前置胎盤、產後大出血等重症，會有200%，是原來手術費用的3倍。

台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈表示，鄰近日本、韓國的接生費用，都已經是台灣的3倍以上，台灣去年更面臨生產數掉得太快，全國有約200家的生產機構，光去年就關掉23家，相當於10%的量，就是因為已經無法維持營運，只好關門，業主寧願轉型去做醫美、寵物。

[廣告]請繼續往下閱讀...

石崇良今受訪時回應，不論自然產或剖腹產都調高給付50%，助產士、助產師也納入，高危險妊娠100%，若是危險重症狀況，如前置胎盤、產後大出血等重症，則是200%，也同時研議高危險妊娠住院檢查費一併調高，預計會有10億以上挹注到產科。

另外，衛福部也會進一步做精算和盤點，石崇良說，全國11個醫療次區域中，有些地方只剩1~2家產科，因為該地區本來生產人數就比較低，就算調高給付，可能仍不足以維持營運，這部分會仿照燈塔型醫院模式，用保障款方式讓當地保有接生服務。他強調，目前相關方向已經定調，未來要經過健保會共擬會議通過後，希望可以趕在下半年實施。