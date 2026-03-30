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台灣首度檢出「新冠病毒株BA.3.2」　10歲童新加坡入境確診

▲▼疾管署疫情週報副署長林明誠，資料照。（圖／疾管署提供）

▲疾管署副署長林明誠。（圖／疾管署提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣首度監測到「新冠病毒株BA.3.2」！疾管署今證實，桃園國際機場於COVID-19疫情後，執行入境有症狀旅客「自願性」提供唾液檢體進行SARS-CoV-2境外移入變異株監測，檢出首例新冠BA.3.2變異株。

疾管署副署長林明誠指出，個案為新加坡籍10歲女童，3/14搭機來台旅遊，因發燒由疾管署桃機檢疫站攔檢，且自願提供唾液檢體篩檢，經送疾管署研檢中心檢驗，驗出BA.3.2，該女童入境前14天皆在新加坡，來台旅遊時間為3/14～3/20。

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林明誠說，經檢疫人員進階詢問，個案近12個月內未接種新冠疫苗，經TOCC評估後，執行登革熱血清採檢及新冠病毒唾液自願採檢，同時開立入境24小時內就醫敬告單，個案已於3/20日離境。

另外，他也提到，日本新冠整體疫情下降，變異株以NB.1.8.1為多，若單看沖繩縣，近四週疫情上升1.2倍(第9週至第12週定醫平均報告數自1.56上升至3.47)。沖繩最近一週是全國第二高的縣(僅次於岩手縣)，但變異株資訊只有全國的，並沒有個別地區的資訊。

林明誠提醒，依照WHO評估，目前的疫苗對BA.3.2仍具重症保護力，呼籲新冠重症高風險族群，接種疫苗提高保護力還是最有效預防重症的方法。

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關鍵字： 新冠病毒 新冠肺炎 BA.3.2

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