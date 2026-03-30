花生粉黃麴毒素、豆干防腐劑都超標　北市清明食品抽驗5件違規

▲抽驗有3件花生粉檢出黃麴毒素超標。（圖／北市衛生局提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

台北市衛生局公布「115年度清明祭祀食品抽驗結果」，共計抽驗51件產品，檢驗結果5件不符規定，其中3件「花生粉」檢出黃麴毒素超標，2件豆類製品「豆干」檢出食品添加物殺菌劑過氧化氫。

台北市衛生局食藥科黃敬堯技正指出，本次於清明節前抽驗51件應景食品，包含豆干絲及豆干15件、花生粉16件、潤餅皮10件、豆芽菜5件、糕粿類食品5件，依品項擇定檢驗項目包括12項防腐劑、過氧化氫、二氧化硫、邦克列酸、黃麴毒素、甜味劑等。

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檢驗結果5件不符規定，其中3件「花生粉」檢出黃麴毒素超標，不符「食品中污染物質及毒素衛生標準」規定；2件豆類製品「豆干」檢出食品添加物殺菌劑過氧化氫，不符「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」規定。

黃敬堯說，針對不符規定產品，已令販售地點業者立即下架不得販售，其中3件花生粉經追查違規產品來源為外縣市，已移請所轄衛生局依權責辦理，另有2件豆干無法提供確切來源，將依違反食品安全衛生管理法第47條第11條處業者新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

▲「豆干」檢出食品添加物殺菌劑過氧化氫。

黃麴毒素為誘發肝癌的主要毒素之一，具有極高熱安定性，需加熱至極高溫（237~306°C）才可分解，台灣屬高溫潮濕氣候，米、麥、豆、五穀雜糧或其相關製品等若未妥善保存，容易孳長黴菌，可能導致黃麴毒素污染，難以一般烹煮方式或加工製程去除。

另過氧化氫（H2O2）俗稱雙氧水，可做為食品殺菌劑，具有漂白、防腐效果等用途，常使用於魚肉煉製品（魚丸、魚板、甜不辣及花枝丸）及豆類製品（豆腐、豆干、干絲、麵腸）之加工過程，依據食品添加物使用範圍及限量暨規格標準規定，食品中不得殘留，同時亦規定不得使用於麵粉及其製品。

北市衛生局提醒，民眾選購時須注意產品儲存環境，避免潮濕發霉，包裝若有破損或色澤改變，不要購買，如產品已經發霉或過期，應立即丟棄，而過氧化氫食用過量可能會引起頭痛、嘔吐等症狀，但由於過氧化氫溶於水，烹調豆製品前可用溫水浸泡或汆燙，減少食品添加物殘留。

▲抽驗違規名單。

