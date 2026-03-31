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喉嚨痛3天竟變呼吸困難！醫一照驚見「暴腫堵1/3」：恐窒息死亡

喉嚨痛,聲音沙啞,吞嚥困難。（圖／記者李佳蓉攝）

▲男子喉嚨痛到呼吸困難，診所醫師隨即安排轉診住院。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

喉嚨痛竟差點沒命？一名年輕男子原以為只是普通感冒，喉嚨痛、發燒、聲音沙啞持續3天，期間雖有服用止痛藥，病情不但沒好轉，反而急轉直下。男子不僅出現吞嚥與呼吸困難，甚至開始「不自主流口水」，嚇得他趕緊就醫。弘育耳鼻喉科診所醫師透過鼻咽喉內視鏡一照，驚見患者氣管入口已快被堵死，隨時有窒息風險。

診所醫師在粉專分享這起驚險個案，指出檢查當下發現男子左側咽喉側壁嚴重腫起，「阻塞快1/3的空間」，且左側喉部軟骨水腫到看不清楚。更嚇人的是，喉部進入氣管的關鍵門戶「聲門氣管入口」也趨近阻塞。醫師當機立斷診斷為「急性喉炎合併深頸部感染」，給予緊急藥物治療後，隨即安排轉診住院。

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「喉部是上、下呼吸道的交界，更負責一部分的吞嚥功能。」醫師示警，此處一旦發生感染，引發的呼吸與吞嚥困難都是致命問題，若氣管完全阻塞，恐面臨窒息死亡的危機。醫師回憶，過去在台北榮總服務時，曾照顧過相同病症的患者，在加護病房足足住了1個多月才脫險，真的是從鬼門關前走一遭。

醫師提醒，喉嚨痛若是持續沒有改善，甚至合併出現呼吸困難、吞嚥異常或流口水等症狀，千萬不要只依賴止痛藥，一定要儘早找專科醫師檢查，切莫錯過黃金治療時機。

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關鍵字： 急性喉炎合併深頸部感染 喉嚨痛 發燒 沙啞 弘育耳鼻喉科診所醫師 氣管 感染 窒息

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