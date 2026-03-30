ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

韓國「幼兒拌飯海苔酥」重金屬超標　北市抽驗4件違規

台北市政府衛生局今公布「115年度兒童及休閒食品抽驗結果」。（圖／北市衛生局提供）

▲「BEBECOOK幼兒初食海苔酥-海味蔬菜」檢出重金屬鉛及鎘超標。（圖／北市衛生局提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

台北市政府衛生局今公布「115年度兒童及休閒食品抽驗結果」，其中有4件不符規定，包括「寶寶食堂-海苔仙貝」及「BEBECOOK初食拌飯香鬆奶油香菇鮮蝦」檢出重金屬鎘超標；「BEBECOOK幼兒初食海苔酥-海味蔬菜」及「ibobomi海苔酥（綜合蔬菜）」檢出重金屬鉛及鎘超標。

台北市衛生局食藥科黃敬堯技正指出，本次共計抽驗50件產品，包含糖果、果凍、水產乾製品及嬰幼兒食品，並依產品特性檢驗防腐劑、著色劑、甜味劑、規定外色素及重金屬等項目，檢驗結果實體通路40件全數合格，網購平台10件中有4件不符合規定。

[廣告]請繼續往下閱讀...

違規產品包括「寶寶食堂-海苔仙貝」及「BEBECOOK初食拌飯香鬆奶油香菇鮮蝦」檢出重金屬鎘超標；「BEBECOOK幼兒初食海苔酥-海味蔬菜」及「ibobomi海苔酥(綜合蔬菜)」檢出重金屬鉛及鎘超標。針對不合格產品，衛生局已責令購物平台下架，經查該4件不符規定產品來源屬外縣市，已移請所轄衛生局後續辦理。

台北市政府衛生局今公布「115年度兒童及休閒食品抽驗結果」。（圖／北市衛生局提供）

▲「寶寶食堂-海苔仙貝」檢出重金屬鎘超標。

黃敬堯說，若經查證屬實，將依違反食品安全衛生管理法第17條及同法第48條第8款規定，命業者限期改正，屆期不改正者，可處業者新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

黃敬堯提醒，由於嬰幼兒腸道吸收率高且代謝機制尚未成熟，對重金屬的敏感度遠高於成人，呼籲家長應先立即盤點家中產品，若屬主管機關公告之違規品牌與批號，應立刻停止食用，並採多樣化飲食，避免長期食用單一食品以分散風險，最後確保日常攝取足夠的鈣、鐵、鋅等微量元素，利用礦物質間的競爭吸收機制，降低身體對重金屬的吸收率。

台北市政府衛生局今公布「115年度兒童及休閒食品抽驗結果」。（圖／北市衛生局提供）

▲「BEBECOOK初食拌飯香鬆奶油香菇鮮蝦」檢出重金屬鎘超標。

台北市政府衛生局今公布「115年度兒童及休閒食品抽驗結果」。（圖／北市衛生局提供）

▲「ibobomi海苔酥（綜合蔬菜）」檢出重金屬鉛及鎘超標。

吳宗憲.咻比嘟嘩合體狂講冷笑話　小馬長頭髮...小鐘〈GO!〉被虧像復健

關鍵字： 嬰幼兒食品 海苔拌飯

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

睡前喝牛奶會長不高？醫揭「選擇關鍵」：喝錯真的有差

下班重訓也沒救！研究曝「坐9.5hrs成死亡紅線」　醫2招換50%生命

少子化衝擊產科　衛福部大幅調高接生給付「最多200%」

台灣首度檢出「新冠病毒株BA.3.2」　10歲童新加坡入境確診

百公斤媽懷孕6個月「血糖飆213」　醫驚：胎兒恐變巨嬰、肩難產

花生粉黃麴毒素、豆干防腐劑都超標　北市清明食品抽驗5件違規

咳到懷疑人生！感冒後還爆咳「恐罹這病」　胸腔醫：拖3週速就醫

韓國「幼兒拌飯海苔酥」重金屬超標　北市抽驗4件違規

長輩近9成缺牙　醫喊「80歲要有20顆真牙」：需落實2招

卵巢組織冷凍再植入產子逾200例　醫：帶來「延後停經」想像

讀者迴響

回到最上面