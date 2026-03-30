長輩近9成缺牙　醫喊「80歲要有20顆真牙」：需落實2招

▲世界衛生組織推動80歲至少要保有20顆真牙，正確使用假牙並徹底清潔是達標關鍵。（圖／達志／示意圖）

記者邱俊吉／台北報導

根據衛福部統計，國內65歲以上長者缺牙比例接近9成，平均缺牙13顆，但約8成對假牙保養認知不足，僅約2成到80歲仍保有20顆自然牙；牙醫師表示，民眾應建立正確的假牙照護習慣，宜落實「早上穩固」、使用假牙黏著劑減少位移及卡食，並注意「晚上清潔」、以清潔錠徹底殺菌，方可守護真牙與口腔健康。

台北市牙醫師公會理事長蔡佩龍指出，衛福部近年推動世界衛生組織「8020計畫」，期望民眾在80歲仍保有20顆以上自然牙，但目前達成狀況仍有很大改善空間；活動假牙若使用不當，將影響真牙健康，但調查發現，近9成假牙配戴者認為食物卡塞最困擾，約5成則因假牙移位感到不適，顯示一般人的假牙照護觀念仍不足。

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蔡佩龍說明，假牙與真牙交界處若清潔不佳，容易堆積牙菌斑及細菌，成為發炎、感染來源；據統計，假牙清潔不良者中，高達88%出現義齒性口炎，且容易反覆發作，進一步影響整體口腔環境。

此外，假牙若配戴不穩，會造成咬合力分布不均，使鄰近真牙承受過大負擔，導致牙齒鬆動與牙周惡化，而缺牙區域缺乏正常咀嚼刺激，也可能加速齒槽骨吸收，削弱支撐結構，使問題持續擴大。

蔡佩龍也說，對於原本就屬高風險的缺牙族群而言，假牙照護不到位，會讓風險層層堆積，從局部不適演變為整體口腔功能下降，甚至形成全口惡性循環。

針對日常照護，蔡佩龍建議，應兼顧穩定及清潔，穩定方面，可透過假牙黏著劑減少移位並填補縫隙，降低食物殘渣卡入；清潔方面，應每日使用假牙清潔錠，有助去除細菌並降低發炎風險。建立「早上穩固、晚上清潔」的習慣，才能有效維持咀嚼能力及生活品質。