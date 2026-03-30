卵巢組織冷凍再植入產子逾200例　醫：帶來「延後停經」想像

▲卵巢組織移植已成為癌症患者助孕的新選項。（圖／達志影像）

記者邱俊吉／台北報導

除了預先冷凍精卵，卵巢組織移植已成為癌症患者助孕的新選項，甚至有可能延後停經。醫師說，若在治療前取出卵巢組織冷凍，待病情穩定後再植回，不僅可恢復排卵、增加懷孕機會，也可望延長卵巢功能，若多次植入，甚至可使停經時間不斷延後，成為人工生殖領域的突破性發展。

針對卵巢組織移植，國泰醫院生殖醫學科主任賴宗炫說，卵巢組織冷凍特別適用於尚未進入青春期的兒童癌症患者，因一般排卵刺激方式無法取得卵子，只能在治療前手術取出卵巢組織保存；實務上，取出的卵巢組織會切成薄片後冷凍，厚度「像薄片肉乾」，以利冷凍保護劑滲透，但即使只是薄薄一片，也可能含有約1000顆濾泡，為後續恢復排卵提供基礎。

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待患者完成癌症治療後，可透過腹腔鏡將組織植回體內，而當血液循環順利建立，約半年後即可恢復排卵功能，通常可維持約3至5年，期間有機會自然受孕，也可改善卵巢早衰。

賴宗炫表示，卵巢組織移植在國際間已累積不少成果，截至2024年，全球透過卵巢組織冷凍再植入後成功產子已超過200例，但適應症仍需審慎評估，例如血液性腫瘤，癌細胞有隨組織回植的風險，相較下，乳癌、大腸癌等實體腫瘤的風險會較低。

在台灣，目前多數醫學中心已具備卵巢組織取出及冷凍能力，但植回仍缺乏實例。賴宗炫指出，國內仍視此技術為實驗性醫療，須經倫理審查核准才能執行，與歐美已列為臨床服務仍有差距；此外，費用亦為推廣瓶頸，在健保給付前，從取出、保存到植回皆需自費，而國外經驗顯示，若有補助，案例數才能快速增加。

▲移植卵巢組織可望為更多人帶來子望，還有機會使停經時間不斷延後 。（AI協作圖／記者邱俊吉製作，經編輯審核）

針對延後停經的潛力，賴宗炫則說，若能在年輕時保存卵巢組織，未來在更年期的初期植回，是有機會延長卵巢荷爾蒙分泌及排卵功能，進而促使停經時間延後，長時間維持較年輕的生理狀態。

不過賴宗炫提醒，若停經時間過長才植入卵巢組織，因骨盆血流減少、血管硬化，反而可能增加血栓或中風機率，故目前仍以醫療需求為主，延後停經的應用仍待更多研究及審慎評估。