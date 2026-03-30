39歲罹乳癌化療前「搶時間」凍卵　特殊用藥助2年後成功懷孕

▲隨著醫療科技進步，乳癌病人成功懷孕、分娩的機會愈來愈大。（圖／達志示意圖）

記者邱俊吉／台北報導

罹患癌症想保存子望，現在又多了一種選擇。一名39歲乳癌女性在手術後，把握化療、荷爾蒙療法前的短短約2周空檔，接受特殊排卵療程並完成凍卵，不僅未延誤癌症治療，後續更成功懷孕生子，為癌症與生育兼顧提供新的可能。

國泰醫院生殖醫學科主任賴宗炫表示，台灣近年有愈來愈多癌症病人在治療前保存精卵，此類醫療性生育保存早在2000年代初期即於歐美發展，主因是化療、放療與部分標靶治療可能造成卵巢、睪丸衰竭，於是在治療前把握短暫時間凍卵、凍精，待病情穩定後再進行人工生殖。

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針對這起個案，賴宗炫說，突破點在於乳癌患者「不能刺激排卵」的限制，因乳癌多與雌激素相關，而傳統試管療程會提高雌激素濃度，恐刺激腫瘤，故過去臨床較為保守，但近年醫界改採「先壓低雌激素、再促進排卵」的策略，使治療出現轉機。

賴宗炫說明，具體做法是將原本用於預防乳癌復發的藥物，先給病人使用以降低雌激素，這時身體會透過負回饋機制，促使腦下垂體分泌濾泡刺激素，此可助卵泡生長，並搭配排卵針加強刺激，如此便有機會單次取得較多卵子。

對此療程，賴宗炫說，可同時解決2大痛點，首先是在低雌激素環境下完成取卵，降低對乳癌的潛在影響；其次是取卵後，雌激素仍維持相對低點，患者不需額外等待，可即時銜接後續癌症治療，不會延誤病情。

賴宗炫表示，該病人完成凍卵後，開始接受荷爾蒙治療，約2年後暫時中斷療程，再進行胚胎植入，結果也順利懷孕，產後再恢復用藥；根據臨床觀察，此類在治療中期停藥、懷孕，隨後再恢復治療的作法，復發風險與持續用藥相較，並無顯著差異。

▲罹患乳癌仍想圓子夢，女子接受特殊用藥療程，結果順利達成心願 。（AI協作圖／記者邱俊吉製作，經編輯審核）

對於罹癌保存子望，賴宗炫說，隨著癌症患者存活期延長，生育需求逐漸浮現，特別是乳癌、大腸癌、子宮內膜癌及血液腫瘤等族群，病程早期多可評估生育保存；此外，過去卵子解凍後的存活率僅約3成，如今透過超快速冷凍技術，存活率可達9成，得子機率大幅提升。

賴宗炫指出，透過治療策略調整及技術優化，癌症患者已不再只能在用藥及生育之間二選一，透過適當評估，仍有希望保留生育力、迎接新生命。