跨國研討會聚焦精準醫療　台泰馬專家交流臨床經驗

▲日前在台舉行的一場國際醫美研討會，匯集台灣、泰國與馬來西亞多位臨床專家。（圖／主辦單位提供）



記者游瓊華／台中報導

隨著醫療美容市場需求演進，民眾對於術後效果的追求已從過去的明顯改變，轉向追求「自然、無痕」及「低修復期」。日前在台舉行的一場國際醫美研討會，匯集台灣、泰國與馬來西亞多位臨床專家，針對整合式治療的發展方向與臨床實證進行深入交流。

與會醫師一致認為，臉部老化並非單一層次的問題，而是涉及皮膚、脂肪、肌肉及深層支撐結構的綜合性變化。醫師彭賢禮指出，醫療思維正從過去的「單點填充」轉向「結構性調整」，未來抗老的關鍵在於精準掌握肌肉定位與深層支撐，才能呈現協調的輪廓線條。醫師鄭國良則補充，微針電波與智能監測技術的發展，使能量輸出更均勻，不僅提升了治療精準度，也有效縮短修復期，降低術後不適。

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國際專家的臨床觀察也為治療模式提供新視角。泰國醫師分享，透過單極微針電波精準作用於真皮層，可觀察到膚質保水度提升；在臉部拉提案例中，組織調整後的連動效果，顯示輪廓的協調性已成為評估重點。此外，對於體脂較低或肌肉流失族群，非填充式的深層肌群調控技術，正逐步拓展其應用可能。

目前相關技術在台灣臨床應用已延伸至身體紋路與深層組織修復。這場跨國研討會顯示，醫美產業正朝向更精準、個人化且兼顧整體結構修復的專業方向發展。