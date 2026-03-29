少子化衝擊「全台接生院所倒1成」　衛福部擬大幅調高產科給付

▲生育率低，產科機構也開不下去，示意圖。（圖／CFP）

記者洪巧藍／台北報導

台灣出生率持續下探，統計去年新生兒數再創新低，僅10.7萬人，生產相關醫療機構也首當其衝，台灣婦產科醫學會統計光是去年全台接生機構就關了10%，住院醫師產科招募比小兒科還慘。為了拯救產科，傳出衛生福利部將大幅調升產科醫師接生給付，幅度可望達現行2至3倍，並將依偏鄉與艱困地區差異化調整。

台灣婦產科醫學會年會於週末兩日舉辦，學會秘書長黃建霈表示，衛福部確實有談到將調高產科醫師接生相關給付，其實光鄰近日本、韓國的接生費用，都已經是台灣的三倍以上；台灣去年更面臨一個很大的問題，生產數掉得太快，全國有約200家的生產機構，光去年就關掉23家，相當於10%的量，就是因為已經無法維持營運，只好關門，業主寧願轉型去做醫美、寵物。

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另一方面在住院醫師招募部分，黃建霈說，今年婦產科全國容額約70位，但估計約僅招到六成至七成，情況比小兒科還要慘。他強調，那如果再沒有給年輕人希望，根本不會有人來走產科，10年後可能沒有年輕婦產科醫師，20年後婦產科醫師更可能會絕跡，還得請國外婦產科醫師來協助接生看診，「搶救少子女化應該先救產科醫師」。

▲衛福部研擬調高產科醫師相關給付，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

針對產科機構維持，黃建霈也提到偏鄉狀況，當地婦女生育光是交通就很困難，想到產檢就要舟車勞頓，誰還想生，維持民眾就醫方便性，才能挽救低迷的出生率。

黃建霈指出，韓國過去10年生產數掉了一半，產科醫療機構關掉約1/3，後來韓國政府下重手調高產科醫師接生費用到三倍，韓國去年新生兒出生率，立刻止跌回升，希望衛福部比照，盡快改善產科環境。

據了解，相關給付調整方案最快可能於今年6月後進入健保支付標準檢討程序，不過最終調幅仍有待精算。