便秘常見4大問題一次看　醫揭改善秘訣：吃火龍果有幫助

▲便秘常見4大問題一次看。（圖／示意圖／達志影像）

記者洪巧藍／台北報導

便秘問題令人痛苦，甚至會造成焦慮、憂鬱影響生活品質，醫師指出，便秘常見原因有四類，包含生活作息、飲食習慣、神經功能異常與肛門結構問題等，需要對症處理。至於如何改善？醫師建議，飲食要注意多攝取高纖食物，也要補充油脂與水分，例如火龍果富含「水果油」可以讓排便順暢。

書田診所胃腸肝膽科醫師邱展賢在影片書田會客室分享，便秘原因非常多，主要可以歸為四類，第一是生活習慣，因為太緊張、太忙碌，忽略上廁所這件事情，第二是飲食習慣，大便需要「材料」，如果纖維素太少、材料不夠，自然就沒有大便，導致解便困難。

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第三是神經問題，邱展賢指出，有些人先天直腸神經比較鈍化，對大便的感覺很少，另外後天也有可能，因為糖尿病、中風、巴金森氏症等慢性疾病讓肛門直腸的神經反應不好，也會便祕。最後是構造問題，直腸或者肛門變形、狹窄、發炎疼痛等情況，常見於肛門直腸有癌症變化，應該就醫釐清。

至於改善的方式，邱展賢指出，想要排便首先必須要有「量」，所以要增加高纖飲食，如木耳、香菇等食材，可以讓大便裡纖維增加。

第二則是要讓大便軟、有油份與水分，邱展賢建議，油脂攝取盡量從植物油來，水果就是一種來源，例如吃火龍果大便很順，就是因為紅紅的汁液是水果油；炒青菜使用大豆油、沙拉油或者橄欖油也很合適。另水分補充一天標準建議飲水1000cc至2000cc，如果運動量大再增加500cc。

邱展賢也建議，生活不規律的解便，無法讓自己大便感覺敏銳，所以要去養成排便習慣。至於肛門結構、神經退化等問題，則可能需要接受藥物或者手術治療。

有些民眾常使用改善偏方，例如灌腸或吃瀉藥，邱展賢提醒，雖可能短期有效，但長期恐造成依賴，反而讓排便功能下降。他強調，維持均衡飲食、補充足夠纖維素、水分與油脂，有良好排便習慣，其實可以不需要靠外力來幫忙。