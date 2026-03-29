睡飽還是累、咖啡也沒用恐「春困」上身　中醫揭常見5徵兆

▲沒熬夜晚上也睡滿，卻老是想睡？可能是春困找上門。（圖／CFP）

記者洪巧藍／台北報導

沒熬夜、晚上也睡滿8個小時，但早上卻很難醒，在辦公室也老想睡，喝咖啡都沒用？中醫師指出，明明春天應該精神變好，卻反而更累，那很可能不是你懶，而是「春困」找上門。提醒如果反覆出現5徵兆，通常就不是單純睡眠問題，而是體內運作出了點卡關。

陽明馬光中醫診所中醫師莊博甯表示，春困不只是想睡覺，在中醫裡，春天是萬物復甦的季節，人體的陽氣也要跟著從冬天的「收」轉為「發」。問題是，現代人的生活節奏常常跟不上這個轉換──熬夜、久坐、外食油膩，再加上春天濕氣重，身體一時調不過來，就容易出現「該醒卻醒不了」的狀態。

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莊博甯指出，氣沒升上來、濕又卡在身體裡，人自然提不起精神。而春困不一定每天都很嚴重，但常會出現一些小訊號，常見有5症狀：

• 早上起床覺得頭昏、腦袋不清楚

• 下午特別想睡，專注力明顯下降

• 明明沒做什麼事，卻覺得全身很累

• 頭重重的、身體有種「黏黏沉沉」的感覺

• 食慾變差，吃一點就覺得脹

莊博甯說，中醫治療春困，並非單純「提神」，而是從根本調整體質，透過中醫辨證調理，加上正確的飲食、穴道與生活作息，大多數人在春季都能逐漸找回清醒的頭腦與充沛的精氣神，與其硬撐咖啡提神，不如順應春天的節奏，好好養肝除溼，讓精神自然回來。

除了找中醫對症調整體質，莊博甯建議，想改善春困，其實生活中能做很多事，像是穴道保養，每天可按壓各3至5分鐘，有助提神醒腦，包含百會穴（頭頂正中）可升清醒神、改善頭昏、足三里（膝下四指）可健脾益氣、提升體力、太衝穴（足背）可疏肝解鬱、舒緩壓力。

在飲食方面，莊博甯強調，春天飲食宜「清淡、少油、少甜」，避免助溼，可多攝取薏仁、山藥、紅豆、綠色蔬菜，並適量攝取蔥、薑，助陽氣升發，少吃油炸、奶製品、甜食、冰飲。

莊博甯也提到，春困的人常會想「再睡一下」，但其實越補眠越累，最好固定時間起床，比多睡一小時重要，且春天適合輕微流汗，不用逼自己高強度運動，白天快走20至30分鐘、拉筋、伸展，都能幫助陽氣升發。