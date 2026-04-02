喝湯＝進補？一碗湯鈉含量飆破1500mg　營養師傳授「避雷3招」

▲營養師羅晞蕾說明，湯的營養其實在於食材本身。（示意圖／photoAC）

文／CTWANT

不少人認為喝湯等於進補，經常在飯後來一碗熱騰騰的湯，但營養師羅晞蕾指出，真正的營養其實在食材裡，而一碗湯就可能喝掉800至1500 mg以上的鈉，相當於每日建議攝取量的一半，反倒對身體造成負擔。

羅晞蕾於臉書粉專發文表示，許多人認為湯很營養，尤其是湯、藥膳湯等，能夠滋補身體，其實很多營養不是在湯裡，而是在食材本身；湯常常比一般民眾所想的更「重口味」，外食的一碗湯，鈉含量常常落在800至1500 mg以上。

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羅晞蕾提及，根據衛福部建議，每日鈉攝取量應低於2400 mg，這意味著光一碗湯，就可能喝掉一天一半以上的鈉，如果再加上醬料、主食、加工食品，相當容易超標；若鈉攝取過多，可能導致容易水腫、血壓上升、心血管負擔增加，也因為鈉會把水抓住，讓水分留在身體裡，會使得體重短期上升。

羅晞蕾指出，大骨湯、麻辣湯、火鍋湯底、濃湯類等等，油脂其實早就被煮進湯中，只是「看不太出來」，特別是火鍋湯底常常含有動物油、飽和脂肪、調味料，如果把湯喝光，等於把整鍋「鈉和油的精華」一起喝下去。

羅晞蕾提醒，很多人以為喝湯是在補身體，有時候真正讓身體負擔變重的，反而就是那一碗湯，若是真的很愛喝湯，應記住以下3件事：

1、不要把整碗湯喝完，淺嚐幾口就好，尤其是外食湯底。

2、選「清湯」，避免「濃湯」，濃湯、羹湯、麻辣湯等通常油脂與鈉含量都較高，燉湯雖然含有一些蛋白質，但其實含量不高，遠低於直接吃一口肉所能攝取到的蛋白質量。

3、不要再加辣油或醬汁。

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